Får ny chans – förlänger efter skadan

Karl Smedberg hann endast med 24 matcher i Mora IK innan säsongen tog slut. Nu står det klart att centern valt att förlänga.

”En oöm spelare som vi tror kommer kunna vara ännu bättre under säsongen 2026-2027”, skriver klubben.

Karl Smedberg förlänger med Mora IK. Foto: Bildbyrån/Emma Wallskog.

När Mora presenterade Karl Smedberg inför 2025/26 var det efter att centern gjort sex säsonger i Hockeyettan. Detta som en del av den ”längre vägen” ut från HV71:s juniorverksamhet. 24 matcher följde med totalt sex mål och en assist, innan oturen var framme.

Nu har den hockeyallsvenska klubben förlängt med Smedberg – trots skadan som avslutade säsongen redan i december.

”Karl är och kommer vara viktig för oss både på och utanför isen och är en härlig karaktär med en stor vinnarskalle och passar bra in i Mora IK”, skriver man på sin hemsida under tisdagen.

Avtalet är skrivet över ett år, och innebär alltså att 26-åringen får en ny chans att visa upp sig i andradivisionen på riktigt. Denna gång hoppas han säkerligen på lite mer utdelning, likt han haft nere i Hockeyettan med både HC Dalen och Visby/Roma.

