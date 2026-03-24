Experten: ”Det är fördel MoDo, ja − men…”

AIK förlängde serien mot MoDo senast och hoppas hålla säsongen vid liv även i kväll.

Experten Fredrik Söderström ger nu sina tankar inför kvällens drama.

— Det är fördel MoDo, ja, men jag har ändå en svag känsla av att det skulle kunna vara så att AIK…, säger Söderström till hockeysverige.se.

Fredrik Söderström tror att AIK kan hålla serien vid liv ytterligare. Foto: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån (Montage)

Får AIK gå på semester efter kvällens bortamöte med MoDo eller är dom på väg att göra det smått omöjliga, att vända 0-3 i matcher till vinst med 4-3?

— Första matchen var jag på plats i ”Ö-vik”. Det var jämnt, tufft och en väldig slutspelskaraktär på den. Där tycker jag att AIK kanske var lite bättre, men MoDo avgjorde den, säger TV4:s Fredrik Söderström till hockeysverige.se och fortsätter:

— Då tänkte jag att det här kunde bli en snabb revansch, men match två är den klart sämsta insatsen från AIK:s sida där man förlorade med 5-1. Där tycker jag att dom var tunga, tröga och inte alls det AIK jag hade förväntat mig i den här matchserien.

— MoDo blev nog stärkta när dom åkte ner till Stockholm efter 2-0. Tog tredje matchen, 3-0. Då fanns det tankar på att det var över.

— När jag sedan gjorde match fyra tyckte jag att AIK hittade det som är deras styrka, tyngden, det raka spelet och några fler som hoppade upp och spelade på en bra nivå. Jag tycker att det var en välförtjänt seger.

Fredrik Söderström fortsätter:

— Det här ger en såklart en chans för AIK, men vi vet det orimliga i att vända 3-0 i matcher. Det jag kan tänka mig ikväll är ett MoDo som plötsligt inser ser sin egen dödlighet i hockeytermer betraktat. Det kan föda en viss stress.

— Kan AIK göra spelmässigt vad man gjorde i match ett då tror jag det kan bli en ordentligt tuff batalj ikväll.

Fredrik Söderström: ”Tror att det blir till en riktig match ikväll”

Vad förväntar du dig för matchbild?

— En match som påminner om match ett där jag tycker att AIK var otroligt samlade över hela banan.

— Det var bra omställningar i spelet, de var tydliga i sin forecheck och MoDo fick problem i sina spelvändningar. AIK var tunga och hade en kaxighet som för mig ska vara AIK. Jag stod mellan båsen och det var inte många sekunders tystnad utan var ett väldigt påslaget AIK.

— Det måste man även vara idag och ha någon form av plusmeny där några spelare till kliver fram.

— I match fyra var formationen med Christoffer Björk, Oskar Magnusson och Oliver Johansson strålande. Kan dom ta täten idag, men också att Daniel Muzito-Bagenda, Oscar Nord, Simon Åkerström… Att den typen av lite kulturbärare i det här laget är fullt i sin prestation idag då är AIK ett bra lag.

— Sedan har vi målvaktsspelet. Victor Brattström har inte varit på den nivån han har i sig. Däremot kom Jonas Gunnarsson in senast och var bra. Det är sådana faktorer jag faktiskt tror göra det till en riktig match ikväll.

Dags för Daniel Muzito Bagenda att kliva fram om AIK ska vända. Foto: Ronnie Rönnkvist

”Det är fördel MoDo, ja − men…

AIK:s tränare, Johan Andersson, har endast coachat juniorlag tidigare, vad tror du hans oerfarenhet att coacha på den här nivån kan innebära?

— Det där är betydelsefullt och lite grann upp till bevis. AIK har gott om folk i båset. Även Richard Gynge är med där.

— Du måste vara slug, modig och ganska tuff i tränarrollen i ett slutspel. Det är nu en sådan sak kan komma att göra skillnad, så det gäller att även bänken levererar.

Blir det semester för AIK efter kvällens match?

— Det är fördel MoDo, ja, men jag har ändå en svag känsla av att det skulle kunna vara så att AIK…

— Du får ett hopp tillbaka när du vinner. Framför allt skiljer det att MoDo inser ”oj, förlust”. Det rubbar det mentala spelet lite, men det är, som sagt var, fördel MoDo.

Den femte kvartsfinalen i HockeyAllsvenskan mellan MoDo och AIK avgörs i Örnsköldsvik med start 19.00.

