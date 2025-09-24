Skyttekungen slår till direkt: ”Inte ens ’bratten’ kunde ta den där”

Han missade premiären för att bli pappa första gången. Mot AIK var Fredrik Forsberg tillbaka – och gjorde mål direkt.

Fredrik Forsberg gjorde mål direkt i comebacken.

Foto: Johan Löf / Bildbyrån.

Fredrik Forsberg var Hockeyallsvenskans stora skyttekung förra säsongen och är en av ligans stora stjärnor. I premiären saknades han alltjämt eftersom att han skulle bli pappa för första gången. Mot AIK i omgång två var han däremot tillbaka.

Och föga förvånande small det direkt.

Efter att AIK tagit ledningen genom Simon Åkerström i den första perioden tog Björklöven över matchen i den andra perioden. 1-1 kom genom Oscar Tellström och sedan slog han till, skyttekungen. I powerplay glömdes snajpern bort på den bortre sidan och efter att ha siktat in sig hittade pucken också nät med ett stenhårt direktskott.

– Det var riktigt kaos vid båset. Possler fick nån smäll, vi lyckas ha kvar pucken och sen fick jag en stor yta och inte ens ”bratten” kunde ta den där, skämtar Forsberg i TV4 efter den andra perioden.

För i övrigt handlade mycket i den här matchen om Victor Brattström. AIK-målvakten storspelade och hade höll AIK kvar i den här matchen. Efter två perioder var skotten exempelvis 33-14 till hemmalagets fördel.