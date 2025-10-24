Den tidigare AIK-kaptenens framtid i Södertälje är i limbo.

Filip Windlert har dragit på sig en oläglig skada – med en vecka till kontraktsslut.

– Vi väntar på svar från vårt medicalteam, säger sportchefen Emil Georgsson till Hockeysverige.se

Filip Windlert kan ha tackat publiken i Scaniarinken för sista gången. Foto: Bildbyrån

Södertäljes säsongsstart har varit allt annat än optimal och klubben med SHL-ambitioner kämpar på i botten av Hockeyallsvenskan. I matchen mot Mora åkte nyförvärvet Filip Windlert på en skada.

Förutom att det blir en spelare mindre för SSK, finns det också en faktor i att han bara har en vecka kvar på sitt korttidskontrakt som går ut i månadsskiftet. Windlert var tänkt att ersätta Roope Laavainen på kort sikt.

Södertäljes sportchef har uppgett att SSK kanske inte kommer att ha råd att förlänga honom. Andra uppgifter har pekat på att AIK har kunnat tänka sig att värva tillbaka sin tidigare kapten. Vad som det renderar i får framtiden utvisa.

”Vi väntar på svar”

32-åringen har gjort fem poäng på elva matcher och varit ordinarie i SSK, som en av lagets bättre spelare. Men nu kan skadan sätta stopp för spel en längre tid, enligt uppgifter.

I nuläget har Södertälje inget definitivt besked att ge i frågan.

På fredagen blev det klart att Felix Öhrqvist lånas in från Linköping och spelar direkt i derbyt mot AIK på fredagen. 19-åringen har gjort landskamper för både Småkronorna och Juniorkronorna.