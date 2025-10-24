SSK säkrar landslagsback – spelar i kvällens derby
Södertälje har fått en tuff start på den Hockeyallsvenska säsongen och ligger just nu på kvalplats. Inför kvällens derby mot AIK har klubben knytit till sig den 19-årige försvararen Felix Öhrqvist.
Det är ett formsvagt Södertälje som drabbar samman med AIK under fredagskvällen.
Laget har förlorat fyra av de fem senaste matcherna mot Mora, Almtuna, Vimmerby och MoDo – den senaste vinsten tog de mot Östersund den åttonde oktober. Inför derby-matchen agerar klubben och lånar in 19-åriga Felix Öhrqvist från SHL-klubben Linköping. Låneavtalet sträcker sig över hela säsongen och försvararen kan röra sig fritt mellan klubbarna.
Under fjolåret lånades Öhrqvist ut till Almtuna i Hockeyallsvenskan, då stod backen för 15 poäng (2+13) på 27 matcher. 19-åringen har den här säsongen gjort tio matcher för Linköping, och producerat en poäng (0+1). Han har dessutom gjort framträdanden i både juniorkronorna och småkronorna.
