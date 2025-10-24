Prenumerera

SSK säkrar landslagsback – spelar i kvällens derby

Södertälje har fått en tuff start på den Hockeyallsvenska säsongen och ligger just nu på kvalplats. Inför kvällens derby mot AIK har klubben knytit till sig den 19-årige försvararen Felix Öhrqvist.

Felix Öhrqvist lånas ut till Södertälje. Foto: Magnus Andersson/Bildbyrån.

Det är ett formsvagt Södertälje som drabbar samman med AIK under fredagskvällen.

Laget har förlorat fyra av de fem senaste matcherna mot Mora, Almtuna, Vimmerby och MoDo – den senaste vinsten tog de mot Östersund den åttonde oktober. Inför derby-matchen agerar klubben och lånar in 19-åriga Felix Öhrqvist från SHL-klubben Linköping. Låneavtalet sträcker sig över hela säsongen och försvararen kan röra sig fritt mellan klubbarna.

Under fjolåret lånades Öhrqvist ut till Almtuna i Hockeyallsvenskan, då stod backen för 15 poäng (2+13) på 27 matcher. 19-åringen har den här säsongen gjort tio matcher för Linköping, och producerat en poäng (0+1). Han har dessutom gjort framträdanden i både juniorkronorna och småkronorna.

