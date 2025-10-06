Sedan flytten från Halmstad har det blivit tre matcher.

Nu meddelar Vimmerby att Filip Persson valt att bryta sitt kontrakt.

”Klubben har godkänt hans önskan”, skriver man på sociala medier.

Filip Persson i Halmstad. Foto: Bildbyrån/Niclas Jönsson.

Tolv veckor har gått sedan Vimmerby presenterade Filip Persson som ny back inför 2025/26-säsongen. Flytten från Halmstad och Hockeyettan skulle innebära ett steg upp i seriesystemet och den första hela säsongen i Hockeyallsvenskan för 25-åringen.



Nu står det istället klart att denna sejour stannar på endast tre matcher.



Efter att Persson endast noterats för noll minuter för andra gången denna säsong (senast mot MoDo), meddelar nu Vimmerby att spelaren själv bett om att avbryta samarbetet.



”Klubben har godkänt hans önskan och avtalet avslutas med omedelbar verkan”, skriver man på sociala medier.

Spelade knappt tre minuter – klar för Frederikshavn

Filip Persson lämnar alltså klubben efter endast 2.42 minuter ute på isen.



Den tidigare Frölunda-junioren har tidigare gjort över 200 matcher i Hockeyettan, samt gjort ett kort inhopp i Hockeyallsvenskan för Västerås.



Kort efter Vimmerbys besked meddelar danska klubben Frederikshavn White Hawks att man kommit överens med Persson om ett avtal.



– Vi är glada att vi har hittat en lösning med Filip Persson tack vare ett gott samarbete med både agenten och Vimmerby. Filip är en solid tvåvägsback med offensiva egenskaper som kan användas i powerplay. Han har ett bra skott, är fysiskt stark och spelar med ett säkert passningsspel. Jag har haft Filip tidigare och vet vilken typ av person han är – han kommer att passa in riktigt bra i gruppen. Dessutom har han tidigare varit lagkamrat med Lunsjö, vilket gör integrationen i truppen enklare, säger svenske huvudtränaren Fredrik Johansson.

Source: Filip Persson @ Elite Prospects