Fick chansen i A-laget – nu förlänger löftena

Simon Carlsson och Borna Kopac fick båda chansen i Hockeyallsvenskan under den gångna säsongen. Nu stannar båda löftena i AIK.

– Jag har spelat mina sista ungdomsår i AIK och har haft en enorm utveckling sedan jag anslöt, säger Carlsson i ett pressmeddelande.

De båda talangerna i A-laget.

Foto: Sara Damne och Maxim Thore / Bildbyrån.

AIK flyttade under den gångna säsongen upp både målvakten Simon Carlsson och forwarden Borna Kopac i A-laget. De båda talangerna födda 2005 fick chansen i Hockeyallsvenskan med A-laget. Nu står det också klart att båda blir kvar i klubben.

Duon är födda 2005 och gjorde under den gångna säsongen sin första juniorsäsong. Carlsson har varit i gnaget under en längre tid och kommer nu gå in i sin femte raka säsong i klubben. Kopac å sin sida kom från Oskarshamn inför den gångna säsongen och slovenen blev omgående poängkung i J20-laget.

Det de båda har gemensamt är också att det under förra säsongen blev seniordebut.

– Två killar från Juniorakademin som båda har testat på A-lagsspel och redan stått för lovande insatser. Det är roligt att vi har möjlighet att ta upp spelare från våra egna led som vi tror på och vi ser nu framemot att följa deras fortsatta resa och utveckling i A-lagssammanhang, säger Lars Johansson.

Simon Carlsson och Borna Kopac blir kvar i AIK

Den talangfulla målvakten gjorde fyra matcher i Hockeyallsvenskan under säsongen och imponerade stundtals. Samtidigt hade han en mycket fin säsong i J20-laget. Just nu är han en av två målvakter i A-laget inför den kommande säsongen, tillsammans med Victor Brattström.

– Riktigt kul att vi får fram egna duktiga målvakter. Simon är en extremt ambitiös målvakt som är oerhört träningsvillig och besitter helt rätt inställning till hockeyn och den hårda träningen som krävs för att bli framgångsrik. Han är en talangfull målvakt i god fysisk form som kommer att ta ännu större kliv bara av att vara med och spela seniorhockey och är helt klart en framtidsman, säger målvaktstränare Alexander Hamberg.

Båda kontrakten är skrivna över en säsong.