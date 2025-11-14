Mora IK har fått en tuff start i HockeyAllsvenskan och ligger på kvalplats.

Då tycker TV4-experterna att klubben borde plocka tillbaka profilen Mats Lusth.

– Ge han ett klippkort på bussen och låt honom åka till Mora, säger Per Svartvadet.

TV4-experterna tycker att Mora borde plocka in Mats Lusth för att avlasta Oscar Dahlgren. Foto: Bildbyrån (Montage)

Förlusten borta mot Almtuna i onsdags innebar att Mora IK gled ner under kvalstrecket och ligger näst sist i HockeyAllsvenskan inför kvällens omgång. På de första 16 omgångarna har Mora endast fem vinster och 17 poäng.

Det har därmed varit en tuff första tid för nye huvudtränaren Oscar Dahlgren, som gör sin första säsong som seniortränare. 34-åringen plockades till Mora från Örebros juniorverksamhet där han varit tränare för klubbens U20-lag. När TV4-experterna Fredrik Söderström och Per Svartvadet diskuterar krisen i Mora når de slutsatsen att Dahlgren skulle må bra av att ha en äldre tränarmentor bredvid sig i båset.

– Man behöver supporten för det är två helt olika saker med junior- och seniorhockey. Sedan är frågan vad det finns för resurser och tillgångar när man bygger ett ledarskap och en stab, säger Fredrik Söderström.

Experterna om Mats Lusth: ”Han älskar Mora”

Söderström lanserar även en profil som han tycker att Mora borde slå en signal till.

– Det finns en man med ursprung i den regionen som har blivit av med sitt jobb i Hockeyettan nyligen, Mats Lusth, säger Söderström.

Per Svartvadet instämmer och tycker att Lusth vore en bra förstärkning för Moras ledarstab.

– Det är ett jättebra namn. Han älskar Mora och har varit med på olika nivåer. Han har spelat själv och skulle inte backa för att ta striden, stå framför oss och svara på frågor för att avlasta för Oscar Dahlgren. Varför inte? Ge han ett klippkort på bussen och låt honom åka till Mora, säger Svartvadet.

Mats Lusth fick bara häromdagen sparken från jobbet som huvudtränare för Tyringe i Hockeyettan. 63-årige Lusth har Mora IK som moderklubb och tillbringade flera år av sin spelarkarriär i klubben. Han var även huvudtränare för Mora i SHL mellan 2018 och 2019.

Source: HOCKEYALLSVENSKAN League Page @ Elite Prospects