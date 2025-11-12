Tyringe har fått en tung start på Hockeyettan. Nu står det klart att Mats Lusth får sparken som huvudtränare för klubben.

Tyringe hockeys tränare Mats Lusth förbereder sig för att köra lagets buss till en bortamatch den 29 januari 2025 i Tyringe.

Foto: Christian Örnberg / Bildbyrån.

Mats Lusth har ett gediget cv både som tränare och spelare. Det var inför den förra säsongen som profilen tog över Tyringe i Hockeyettan. Där han den här säsongen gick in på sitt andra år i klubben. Men nu väljer skåningarna att göra förändringar i tränarstaben.

De ligger efter tio omgångar på elva poäng och en 15:e plats i Hockeyettan Södra.

Det får nu ledningen att agera. Inför kvällens match mot Bålsta kommer beskedet att Mats Lusth får sparken och att sportchefen Fredrik Arvidsson kliver ner i båset. Det är, enligt klubben, en temporär lösning och tanken är nu att hitta en mer permanent lösning framöver.

63-åringen har tidigare tränat bland annat Malmö och Mora, där han var med och tog upp Malmö i SHL 2015. Som spelare vann han tre SM-guld och gjorde över 500 matcher i Elitserien. Vad som väntar nu för profilen återstår att se.