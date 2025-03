Experten: Så kan AIK vända på tunga underläget i kvartsfinalen

AIK är en förlust från avslutad säsong efter att ha förlorat tre av de fyra första matcherna mot Björklöven.

Är det någon som har vänt sådana underlägen förr – så är det Joel Lundqvist och Frölunda.

– Man behöver ta fram modet, du kan inte bromsa dig till seger, konstaterar han i en intervju med hockeysverige.se

Joel Lundqvist minns tillbaka till Frölundas mirakelvändningar. Foto: Carl Sandin / BILDBYRÅN

AIK sitter i en tung sits i kvartsfinalsserien av Hockeyallsvenskan. Efter att ha gjort en imponerande push i slutet av grundserien slutade laget femma. Därmed var man förmodligen inget drömlag att välja för något lag i topp fyra.

Det föll sig till slut att man fick ställas mot Björklöven där man förlorade de två första matcherna uppe i Umeå. Sedan dess har man vunnit en och förlorat en på Hovet i Stockholm.

Därför har man nu kniven mot strupen.

Men kanske kan man hitta inspiration i det den numera profilerade TV4-experten Joel Lundqvist och hans Frölunda har gjort gång efter gång i modern historia.

Lundqvist har varit med och vänt ”omöjliga” underläget flera gånger

De är nämligen inofficiella mästare i att vända 1–3 underläge i matchserier i slutspel. Men man är också ett av få lag som har förlorat ett sådant överläge. Sedan det blev sju matcher långa serier i slutspelet 2002/2003 har det hänt fem gånger.

Fyra gånger har Frölunda varit involverade.

2005/06 ledde Linköping med 3–1 i matcher mot Frölunda i semifinalen av SM-slutspelet. Då vände Joel Lundqvist och hans lag till seger och avancemang.

2009 lyckades HV71 med samma bedrift i en kvartsfinal mot Timrå.

2010 var det Linköpings tur att ge tillbaka mot Frölunda genom att vända 1–3 till seger 4–3 i kvartsfinalen.

Sedan lyckades Frölunda två gånger på tre säsonger, nämligen 2015 och 2017, göra detsamma mot Luleå och Skellefteå i varsin kvartsfinal.

Joel Lundqvist, expert i TV4 och mångårig stjärna i SHL minns tillbaka.

– Jag har svaga minnen av de tidigare matcherna. Men jag kommer ihåg när vi vände mot Skellefteå 2017. Och det skottet kommer jag ihåg från Olofsson i sudden, det var helt sjukt. Oftast känner du av trycket i serier som du ligger under i, men det är väldigt lite som kan göra att känslan tippar över åt rätt håll. Men det gäller att se sina chanser och se det på ett positivt sätt. Det kan vara stolpe ut eller in i sudden. Så det gäller att förstärka lagkänslan och tron samt slå bort alla former av tvivel. Det blir liksom som att släppa på trycket. Den serien med Skellefteå var jämn och det var ju i sudden det avgjordes.

Den 29 mars 2017 avgjorde Victor Olofsson i sudden och skickade Frölunda till semifinal. Ett kärt minne för Joel Lundqvist och Frölunda. Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN / Cop 8

”Du kan inte bromsa dig till seger”

AIK:s sits är liknande och om inte säsongen ska ta slut inom en vecka behöver AIK börja vinna, redan på tisdagen i Umeå.

– Man behöver ta fram modet, du kan inte bromsa dig till seger. Du behöver gå för saker och ting och det är något du lär dig. När man var yngre var det mycket energi som gick åt för det mentala. Man var nervös och det var känslosamt. När man är äldre nr man bättre på att sortera och spara energi. Det tar på en att spela pressade matcher och det är en konst att kunna slappna av och hitta ny energi och kraft. Det är inte bara fysiskt utan även mentalt. Men för egen del var det att man som lag hjälptes åt.

I det här läget, tror du att Roger Melin är den perfekta tränaren för jobbet?

– Känslan är att Melin känns optimistisk kring att kunna vända och det måste man ju vara i det läget så att säga. De var inne i en trend med 16 raka eller någonting. Just att bygga den tron och självförtroendet, det är små saker i slutspelet som kan få det att tippa över. Det gäller att få saker och ting på plats och snurra direkt för deras del. Min bild är att han får ner axlarna på spelarena, är väldigt avslappnad och får de till rätt mindset att få ner anspänningsnivån och komma in rätt i matcherna. Han känns ju rätt för den delen helt klart men nu handlar det om att vinna matcher och det finns inga livlinor kvar. Det är upp till bevis för dem nu.

”Blir svårt att vända”

AIK:s chanser är matematiskt sett små, konstaterar Joel Lundqvist. Men han tycker att man ska utvärdera säsongen med perspektiv på var man har varit.

– Det är klart att det finns en chans att de kan vända, men de möter ett bra lag som slutade högre upp i tabellen. Det blir svårt att vända. Att åka ut mot Björklöven som är topptippade är inte på något sätt underkänt. Den resa de har gjort har varit väldigt imponerande. Sen är det klart att förväntningarna höjs och frågan är hur man summerar en sån säsong. Är förväntningen att man ska gå vidare från en kvart? Den är svår. Det handlar om perspektiv och man får se säsongen som helhet. Det blir separat att analysera slutspel och grundserie och se hur vissa saker funkar och andra inte. Det är en analys man gör varje år.

AIK möter Björklöven i Umeå på tisdagen, där förutsättningarna är enkla. Seger, då blir det en match sex hemma i Stockholm på torsdag. Annars är säsongen över.