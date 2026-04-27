Vänder hem − klar för sin åttonde (!) klubb i HockeyAllsvenskan

Erik Flood är tillbaka i svensk hockey efter säsongen i Slovakien.

Backen skriver på för Östersund − som blir hans åttonde allsvenska klubb i karriären.

Erik Flood återvänder till Sverige efter en säsong utomlands. Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån

Förra året lämnade Erik Flood Sverige efter att ha spelat för Västerås och Nybro. Han flyttade ner till Slovakien och skrev på för HK 32 Liptovsky Mikulas. Där noterades han för 27 poäng på 62 matcher men lämnade sedan klubben.

Nu står det klart att Flood återvänder hem och är klar för en ny klubb i HockeyAllsvenskan. Han presenteras som det första nyförvärvet för Östersunds IK och skriver ett tvåårskontrakt som gäller till 2028.

− Det känns väldigt roligt och inspirerande att ha skrivit på för Östersunds IK. Jag tycker att laget spelade en fartfylld och underhållande hockey förra säsongen. Klubben tog stora steg i rätt riktning och är inne på en spännande resa som jag verkligen vill vara en del av, säger Flood.

Östersund blir åttonde HA-klubben för Erik Flood

Erik Flood har tidigare i sin karriär spelat för Mora, Almtuna, Vita Hästen, Kristianstad, AIK, Västerås och Nybro i HockeyAllsvenskan. Där har han gjort 155 poäng på 389 matcher över nio säsonger. Hans bästa notering kom i Västerås 2023/24 då Flood gjorde 36 poäng på 50 matcher.

− Det känns väldigt spännande att få in Erik till oss. Det är en back med stora offensiva kvaliteter, han är skicklig med pucken och bra på att sätta igång spelet i uppspelsfasen. Det är dessutom en väldigt uppskattad person som alltid ger 100 procent för laget, säger sportchef Rasmus Aro.

Erik Flood gjorde två matcher för Östersund på lån under säsongen 2016/17 när klubben spelade i Hockeyettan. Flood är också bekant med Östersund och Jämtland då hans sambo är från staden och familjen brukar därför spendera sina somrar där, skriver ÖIK i pressmeddelandet.

