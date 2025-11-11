Lånet blir permanent övergång: ”Jättestolt”

Erik Aterius har spenderat hösten på lån i AIK.

Nu står det klart att 26-åringen gör en permanent övergång från Väsby till AIK.

Erik Aterius.

Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån

Via sin hemsida meddelar AIK att man gjort klart med forwarden Erik Aterius på en permanent övergång från Hockeyettan-klubben Väsby.

Aterius har spenderat merparten av hösten på lån i Hockeyallsvenskan med klubben och blir nu kvar säsongen ut.

– Otroligt kul, jättekul att få fortsatt förtroende, att få den här chansen och fortsätta visa och tillföra det jag kan på isen så jättekul och jättestolt, säger Aterius.

– Nu ska jag med på den här resan som AIK Hockey jobbar för. Nu ska jag vara här resten av säsongen och vi drar åt samma håll och mål allihop.

26-åringen har spelat 14 matcher med AIK och endast en match med Väsby, ett framträdande i söndagens bortamatch mot Surahammar.

Tidigare har Erik Aterius spelat allsvensk hockey i Leksand och Västervik.

Source: Erik Aterius @ Elite Prospects