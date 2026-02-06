Eric Norin inför återkomsten: ”Vissa där som är lite speciella”

Eric Norin fick ett hastigt avslut i AIK. Efter några SHL-matcher som backen gjorde Frölunda hörde Kalmar av sig till honom. Ikväll är han tillbaka på Hovet.

– Jag har försökt gå vidare från det, säger han till Barometern inför.

Eric Norin ställs ikväll mot sin gamla klubb Foto: Suvad Mrkonjic / Bildbyrån

Backen beskriver sin egen säsong som speciell. Säsongen började med att han och AIK gick skilda vägar, när han precis som alla andra, nåddes av beskedet på Instagram. Efter ett uppbrottet fick han chansen att testa på SHL med Frölunda, dock endast i sju veckor. Och sedan hörde Kalmar av sig.

Nu har Norin gjort en match med laget och tycker själv att han kommit in rätt bra i spelet.

– Det kändes bra och var jätteroligt. Jag tycker vi spelade bra. 4–0, det säger sig självt. Det var kul att få vinna ett derby. Det har varit lite att gå igenom, men jag tycker att det rullar på bra ändå. Jag gjorde en okej match, säger han till Barometern och fortsätter:

– Kalmar har gått som tåget hela året och har något riktigt stort på gång. Jag blev bara superglad att de frågade mig och ville ha med mig hit.

Första mötet efter Instagram-avskedet

Ikväll, fredag, blir därmed ett speciellt möte för backens del när han ställs mot sin gamla klubb AIK, i Stockholm. Med tanke på det märkliga avskedet berättar Norin för Barometern hur han haft det efteråt.

– Vad ska man säga. Jag har försökt gå vidare från det. Det är vissa personer där som är lite speciella, som sköter det på sitt sätt. Jag har lagt det bakom mig nu.

Kalmar leder den Hockeyallsvenska tabellen inför omgång 45. Det återstår åtta matcher av grundserien där serieledarna jagas av Björklöven, där det endast skiljet ett poäng lagen emellan. AIK ligger på en femteplats med 71 poäng på 42 matcher, där de strävar efter att komma ikapp MoDo, där det skiljer 5 poäng mellan lagen.

Source: Eric Norin @ Elite Prospects



