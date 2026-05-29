Olli Jokinens avsked avslutade även tiden i Timrå för Emil Stadin. Nu får backen ett nytt kontrakt brutet i förtid. Denna gång i Västerås.

För ett år sedan gjorde Emil Stadin den överraskande flytten från Sundsvall och Hockeyettan till Timrå. Men innan SHL-debuten bröts avtalet. Detta redan i oktober.

– Det vi pratade om inför säsongen var att jag skulle förberedas och kunna gå in och spela nästa säsong. Jag skulle träna med A-laget, men samtidigt kan de inte rå för att det blev som det blev med Olli Jokinen (lämnade som huvudtränare). De hamnade i en svår situation där också, så då blev det som det blev, sa då backen i en intervju med hockeysverige.se.

Stadin gick vidare och skrev istället på för Västerås, men inte heller där fick han fäste. Redan efter fyra matcher skickades 20-åringen iväg på lån, ner till Hudiksvall.

Nu, trots ny fin utdelning i Hockeyettan, får Emil Stadin sitt kontrakt brutet igen.

Därför bryter Västerås med Emil Stadin

Beskedet kommer under fredagen, inför vad som skulle vara det andra kontraktsåret i den Hockeyallsvenska klubben. Stadin får därmed leta sig vidare ännu en gång.

– Emil kom in under en period då vi hade många skador och fick sedan utvecklas i HockeyEttan med Hudiksvall. Nu har vi gemensamt kommit fram till att bryta avtalet som sträckte sig över den kommande säsongen. Det blir det bästa för båda parter då vi inte kan erbjuda Emil den speltid och roll som är bäst för hans fortsatta utveckling. Vi önskar honom lycka till framöver, säger assisterande sportchef Stefan Holmgren, på lagets sajt.

Emil Stadin, född i Sundsvall, flyttade hem 2024 efter sin mammas hjärtstopp. Han tackade då nej till ett erbjudande från Mora för att vara närmre sin familj.

