Timrå bröt sitt löfte: ”Klart man blir besviken…”

Timrå IK bröt sitt löfte och gick under måndagen skilda vägar med Emil Stadin. Nu berättar 19-årige backen om uppbrottet – och vad planen egentligen var för flytten till SHL-klubben.

– Jag behöver spela seniorhockey för att fortsätta utvecklas, säger han till hockeysverige.se direkt efter flytten till Västerås.

Emil Stadin, Kent ”Nubben” Norberg och Tommy Samuelsson. Foto: Bildbyrån (montage).

När Timrå IK, i april, presenterade Emil Stadin på ett tvåårskontrakt var det många som höjde på ögonbrynen. Plötsligt skulle den tidigare Frölunda-junioren fasas in i SHL-truppen, direkt efter endast en säsong i Hockeyettan, och dessutom inleda det hela genom att träna med A-laget.



Så blev det inte.



När hockeysverige.se nu når den 19-årige backen kommer han från en säsongsinledning utan varken matcher eller träningar med Tommy Samuelssons gäng. Något som under måndagen resulterade i att avtalet till 2027 bröts i förtid.



– Jag har haft skitkul ändå. Jag känner nästan alla i det där laget sedan tidigare, börjar Stadin om hur första månaden av 2025/26 endast gett spel i U20.

– Men sen så kände jag väl att… jag behöver ju spela seniorhockey för att fortsätta utvecklas. Det är väl det som är den stora grejen egentligen.



En av anledningarna till att Stadin hamnat i denna sits är att Olli Jokinen lämnade SHL-klubben inför säsongen. Något som gjorde att Timrå gick från att fem till fyra femmor på träningarna.



– Eftersom Tommy är mer gamla skolan så har vi haft svårt att leva upp till det vi sa, att de skulle få träna med A-laget, berättade sportchef, Kent ”Nubben” Norberg för Sundsvall Tidning under måndagsförmiddagen.



Den unge backen, som själv hamnat i ”kläm”, klandrar dock inte Timrå.



– Det vi pratade om inför säsongen var att jag skulle förberedas och kunna gå in och spela nästa säsong. Jag skulle träna med A-laget, men samtidigt kan de inte rå för att det blev som det blev med Olli. De hamnade i en svår situation där också, så då blev det som det blev, säger han.



Blir det att man känner sig lite lurad?

– Det är klart att man blir besviken, men det är ändå ingenting jag kan påverka själv. Det ligger inte i mina händer, så då blir det bara att kliva ner i J20 och köra. Det är ingen ”big deal” egentligen.



Du ångrar inte flytten till Timrå?

– Nej, det gör jag verkligen inte. Det känns bra.

Planerade om efter hjärtstoppet: ”Kände tryggt”

Emil Stadin är född i Sundsvall och spelade även för Timrå under sina U16-år. Därefter blev det en flytt vidare till Göteborg och Frölunda för att slå sig upp genom åldrarna. Backen var på väg fram och fick även chansen i U17-landslaget under 2022/23, men inför sommaren 2024 kom mardrömmen som gjorde att han planerade om.



Mamma Maria hade insjuknat och fått hjärtstopp, vilket gjorde att Stadin tackade nej till Mora och flyttade hem till Sundsvall.



Nu medger Stadin att även nästa val, att skriva på för Timrå, delvis hade att göra med att han ville vara närmre sin familj.



– Det kändes tryggt att veta att jag skulle kunna vara på hemmaplan och spela ett eller två år till i alla fall, så det var också en stor del i det beslutet, absolut.



Stadin berättar att det där och då fanns intresse från klubbar nere i Hockeyallsvenskan, men att inget lockade mer än Timrå. Nu är det just där han har hamnat då Västerås IK agerade snabbt när backen behövde ta nästa steg, in i seniorhockeyn.



– Ja, jag var med och tränade och körde fys och is imorse. Det var en bra första dag, och en jättebra känsla. Det är sköna gubbar i laget och jättetrevliga coacher. Man kände sig inte ovälkommen direkt, säger han om flytten.



Hur känns det att nu flytta längre bort från familjen igen, med tanke på det som varit?

– Nu känns det bra. Det har gått ganska lång tid ändå och jag vet att det är bra på hemmaplan, så jag kände ”varför inte? Jag kan lika gärna testa”.

Västerås nya huvudtränare Peter Andersson. Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån.

Får lära sig av Peter Andersson: ”Bara att lyssna”

Det blir ett steg upp nu från Hockeyettan och U20. Vad känner du att du kan bidra med på allsvensk nivå?

– Jag vill fortsätta spela mitt spel, vilket är att vara trygg med pucken. Jag vill bidra så mycket som möjligt med det här, och såklart göra det i anfallszon, men sen finns det steg att ta i det defensiva. Det kommer jag jobba med varje dag. Det är en process som får rulla på.



Västerås kommer från några tyngre år och inledde även utan några poäng under de första omgångarna 2025/26. Ändå menar Stadin att han tycker att laget står sig bra.



– Det är ett jäkla bra gäng, av det intryck jag har fått. Jag tror att resultaten kanske inte har speglat matcherna riktigt, men sen är det tidigt på säsongen också, så det är svårt att säga någonting nu.



Stadin berättar att just huvudtränaren Peter Andersson var en viktig del i att han skrev på. Andersson har själv en lång erfarenhet av att vara back på högsta nivå, och har även sonen Rasmus i NHL och Tre Kronor.



– Ja, man märker att han har varit med. Han kan sin grej, så det är bara att lyssna och lära. Jag har fått en jättebra bild av honom. Jag tror att han kommer att passa mig bra, säger 19-åringen.



”Nubben” öppnade för att värva tillbaka dig till Timrå. Är det något du har i åtanke?

– Nej, det är ingenting jag kommer gå runt och tänka på. Jag kommer bara göra det bästa för dagen här nere, och göra det så bra som möjligt. Det är ingenting jag kommer att ha i bakhuvudet.



Första matchen med Västerås kan komma redan på onsdag då MoDo står för motståndet.



– Jag hoppas att jag är med och spelar, men man vet aldrig. Det är alltid skönt med match direkt. Det är det bästa sättet att komma in i det.

