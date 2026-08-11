Tydliga svaret – efter NHL-kontraktet: "Behöver det"

Elton Hermansson blir kvar i MoDo efter det påskrivna NHL-kontraktet.

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"Jag tror det är viktigt att man har tålamod i sig själv och låter det ta den tid det tar"

Trots SHL-erbjudanden valde Elton Hermansson att stanna i MoDo Hockey. Det genom ett avtal, påskrivet i april, till och med slutet på kommande säsong. Ovanstående var sedan några av orden 18-åringen yttrade till hockeysverige.se för att förklara beslutet.

Nu kommer liknande frågor igen, men kring valet att stå kvar trots ett påskrivet NHL-kontrakt efter draften – och att inte åka över på camp.

– De (Los Angeles Kings) frågade mig och jag kände att jag ville fokusera på Modo. Jag har ju rest tre gånger dit (till Nordamerika) på en och en halv månad. De tyckte inte det kändes lönt att åka dit för två matcher. Vi hade en bra diskussion, säger Hermansson till ÖA.

– Jag kände väl fortfarande att jag behöver växa in i kostymen lite innan jag tar klivet över. Det här är ett bra ställe att jobba på och få lite lugn och ro, bara göra det jag behöver för att komma dit förberedd, fortsätter löftet.

Jobbet efter genombrottet: "Gått upp lite i vikt"

Detta är dock bara det senaste i radan av stora händelser efter tonåringens genombrottssäsong med allt från guld i U18-VM till slutspel med MoDo.

Nu blir det lite mer lugn i förberedelserna, innan Hermansson försöker ta en ännu större roll i MoDo, och kanske får "bjuda på lite delikatesser", som han själv utrycker det.

– Jag har gått upp lite i vikt och lagt på mig muskler, för att bli starkare i närkamperna. Jag känner också att jag blivit det, att fysen har gjort nytta. Sen vill jag också fortsätta på att bli ännu snabbare, berättar han för ÖA om sommarens jobb.