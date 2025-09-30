MoDo-talangens glädje – första seniormålet

Det blev juniorernas afton när MoDo körde över Troja/Ljungby med 6–3 under tisdagen.

Det hela toppades med första seniormålet för Elton Hermansson, född 2008, assisterad av Milton Gästrin.

– Det är klart att man har drömt om att få vara med och spela. Att sen få göra mål är extremt häftigt, säger han i TV4.

Elton Hermansson gör sitt första seniormål. Foto: MoDo hockey och TV4 (skärmdump).

När Viggo Björck gjorde sitt första seniormål i debuten för Djurgården, förra året, blev han första spelare född 2008 att näta i Hockeyallsvenskan. Idag blev det dags för nästa.



När MoDo ställde upp mot Troja/Ljungby under tisdagskvällen var det inte bara Milton Gästrin (född 2007) och Hugo Hallin (född 2007) som tog plats i laget. Precis som i söndagssegern mot Almtuna hade Elton Hermansson fått en plats.



Denna gång var det intill just Gästrin som Hermansson spelade, och inom 25 minuter hade Småkronornas stortalang slagit till (se målet här).



– Coolt att få göra det här hemma i Ö-vik, börjar Hermansson själv berätta i TV4 efter andra perioden.

– Det är klart att man har drömt om att få vara med och spela. Att sen få göra mål är extremt häftigt. Det är bra rull från Milton och ”Jeppe” (Jesper Olofsson) och sen får Milton in den på mål. Den ramlar ner bakom och jag slår in den. Det är ett enkelt mål för mig, skrattar han sedan.

”Mest njutit av att få vara med”

Forwarden som rankas högt inför NHL-draften 2026 var, som sagt, även med i söndags mot Almtuna. Det var debuten i Hockeyallsvenskan.



– Det är klart att det är en skillnad, men jag har mest njutit av att få vara med och spela. Jag har haft jäkligt kul, säger han och fortsätter om sin kedja.

– Det är en djävulskt bra kedja. Milton och ”Jeppe” är två grymma hockeyspelare. Det funkar bra.



En minut in i den andra perioden slog sedan Hermansson till igen. Det hela gjorde att han klev upp på tre poäng för kvällen, precis som Gästrin som gjort två egna mål.



MoDo – Troja/Ljungby: 6–3 (1–0, 4–0, 1–3)

MoDo: Milton Gästrin (2), Elton Hermansson (2), Kyle Topping, Sebastian Ohlsson.

Source: Elton Hermansson @ Elite Prospects