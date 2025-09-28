Storlöftet debuterar för MoDo – i förstakedjan

MoDo skakar om i laget efter storförlusten senast.

Då gör 17-årige Elton Hermansson A-lagsdebut – och går rakt in i förstakedjan.

Elton Hermansson gör debut för MoDo Hockey. Foto: Bildbyrån (Montage)

MoDo Hockey åkte på en rejäl käftsmäll i fredags. Borta mot Oskarshamn förlorade det SHL-degraderade laget med hela 8-0 (!) efter en rejäl plattmatch.

Under söndagen tar MoDo nya tag och jagar revansch borta mot Almtuna i Uppsala. Ö-vikslaget gör flera förändringar i laget inför dagens match. Toppmålvakten Adam Werner samt backen Jacob Bengtsson är tillbaka i laget efter sjukdom. Även backbjässen Sverre Rønningen är tillbaka i spel igen efter sin avstängning.

På forwardssidan utgår Linus Andersson efter att ha klivit av i fredagens förlust mot Oskarshamn. I stället får en 17-årig stortalang chansen i MoDos lag. Elton Hermansson, född 2008, valde under lågsäsongen att lämna Örebro efter två år för att flytta hem till Örnsköldsvik igen. Nu får Hermansson chansen i HockeyAllsvenskan och kommer därmed att spela sin första tävlingsmatch på seniornivå i karriären.

Elton Hermansson ska inte heller smyga igång i sin A-lagsdebut. 17-åringen går nämligen rakt in i MoDos förstakedja tillsammans med Kyle Topping och Emil Larsson. Hermansson spås gå i förstarundan av NHL-draften 2026 och under säsongsstarten har han gjort 1+2 på fyra matcher i U20 Nationell. I somras hade Hermansson show för Småkronorna under Hlinka Gretzky Cup och var en av turneringens bästa spelare med sex mål och elva poäng på blott fem matcher.

Matchen mellan Almtuna och MoDo börjar klockan 16:30 under söndagen.

