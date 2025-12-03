Nybro Vikings presenterar två nyheter inför kvällens match mot Södertälje.

Centern Elias Stenman och forwarden Tim Lindfors förlänger sina avtal till 2028.

Både Elias Stenman och Tim Lindfors stannar i Nybro Vikings. Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån

Nybro Vikings säkrar upp två pusselbitar till de kommande åren.

På isen innan kvällens hemmamatch mot Södertälje presenterar klubben dubbla kontraktsförlängningar. Det är centern Elias Stenman och forwarden Tim Lindfors som både skriver på nya avtal – direkt på isen – som gäller till 2028.

Elias Stenman är fostrad i Skellefteå AIK och var med när klubben vann SM-guld 2024. Efter 120 SHL-matcher flyttade Stenman till allsvenska Nybro inför förra säsongen. 22-åringen stod för en fin första säsong i Småland och noterades för 21 poäng på 52 matcher under debutsäsongen i fjol. Han förlängde sedan inför årets säsong och har hittills gjort 5+3 på 23 matcher den här säsongen. Stenman spelar mycket för Nybro och har en viktig roll i båda ändar av isen.

Tim Lindfors värvades till Nybro Vikings från Finland efter att ha tillbringat de senaste åren i Pelicans. Den förre Malmö-junioren har sedan inlett starkt i Nybro den här säsongen. Han har gjort elva poäng på 23 matcher i HockeyAllsvenskan, varav åtta mål. Därmed är 23-åringen lagets interna skyttekung så här långt in på säsongen.

Nu står det klart att både Stenman och Lindfors säkrar sina framtider i Nybro genom att teckna nya tvåårskontrakt med klubben.

