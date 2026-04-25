Efter spelarflykten – han stannar: ”En riktig ledare”

En efter en har toppspelarna lämnat Almtuna efter skrällsäsongen. Men nu står det klart att Fredrik Schlyter stannar i klubben en säsong till.

— Jag trivs otroligt bra här och känner att vi har något riktigt spännande på gång, säger 23-åringen i ett pressmeddelande.

Foto: Tobias Sterner / Bildbyrån.

De fyra poängbästa spelarna i Almtuna från förra säsongen har redan sökt sig vidare till andra klubbar. Nu står det klart att den femte bästa poängplockaren stannar ännu en säsong. Fredrik Schlyter har nämligen skrivit på ett nytt kontrakt med klubben. 23-åringen kom till klubben hösten 2024 från Djurgården och gjorde då direkt 18 poäng på 51 matcher.

Den här säsongen blev det en liknande produktion i Hockeyallsvenskan med 17 poäng på 48 matcher. Med det var det bara Mikkel Öby-Olsen, Lucas Stockselius, Melvin Wersäll och Liam Danielsson som var bättre i laget.

Nu står det också klart att han har kritat på för en säsong till.

— Fredrik är en spelare som kan användas i alla situationer, en riktig ledare på och utanför isen och vi är jätteglada att han ville fortsätta hos och ta ytterligare steg i utvecklingen, säger den nya sportchefen Jonas Almtorp i ett pressmeddelande.

Fredrik Schlyter värvades till Djurgården efter en stark säsong i Hockeyettan med Tyresö/Hanviken 22/23. Det blev totalt 56 matcher i Hockeyallsvenskan för stockholmsklubben innan flyttlasset gick till Almtuna. Där han nu alltså blir kvar en tredje säsong.

Source: Fredrik Schlyter @ Elite Prospects