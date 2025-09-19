Under sommaren omgärdades Dennis Hall av SHL-rykten. Nu går den hyllade tränaren in på det sista året av sitt kontrakt med Karlskoga.

– Det är väl alltid roligt när det finns intresse, men på något sätt gäller det att ha fokus där man är och sköta sitt jobb, säger 36-åringen till Hockeysverige.se.

Karlskogas tränare Dennis Hall omgärdades av SHL-rykten under säsongen.

Foto: Emma Wallskog / Bildbyrån.

Dennis Hall har under sina två säsonger i Karlskoga etablerat klubben i toppen av Hockeyallsvenskan. När han nu går in på det tredje året i klubben är det som en av favoriterna till att knipa SHL-platsen.

Efter två raka semifinalförluster hoppas Hall och Bik nu kunna ta nästa kliv.

– Jag trivs jättebra i klubben och vi har haft två framgångsrika säsonger. Jag är spänd inför det som komma skall, säger tränaren.

Dennis Hall omgärdades av SHL-rykten

Under sommaren var det dock inte helt säkert att Dennis Hall skulle stanna kvar i Karlskoga. Framför allt Växjö var intresserade av tränaren, enligt Sportbladet. Men Karlskoga ville inte släppa 36-åringen som nu är kvar i klubben.

Samtidigt är det här nu det sista året på hans kontrakt med Karlskoga.

– Just nu tänker jag inte längre än att det är seriepremiär på fredag. Vi ska förbereda oss den här veckan och sen så får saker och ting komma allt eftersom.

Vad tänker du om intresset som var?

– Det är väl alltid roligt när det finns intresse, men på något sätt gäller det att ha fokus där man är och sköta sitt jobb. Jag trivs jättebra i Karlskoga och vad som händer i framtiden det får framtiden utvisa. Här och nu är jag i Karlskoga, trivs jättebra och vill göra ett bra jobb här.