Därför firade inte SSK med fansen: ”Vill bara se avgångar”

En seger på fredagen hjälpte inte nämnvärt

Sprickan var fortsatt tydlig efter matchens slut – och spelarna ville inte fira med fansen.

– Banderollerna är ingenting vi står bakom. Då är det väl klart att vi inte gärna står där och gör vågen till några som bara vill se förändringar och avgångar på våran grupp, säger han till LT.

Patrik Zackrisson riktar kritik mot fansen. Foto: Johan Axelsson / BILDBYRÅN / COP 245 / JA0249

Sprickan runt Södertälje växer. Trots segern i gårdagens match mot Almtuna firade inte spelarna med supportrarna. Detta efter missnöjesbanderollerna som visades mot lagets fiaskostart på Hockeyallsvenskan.

”Menar ni att ni inte kan bättre än så här? Semi till play-out och ni gör inte ett skit. 18 miljoner kronor, för vad?! Agera!”. Så stod det på supportrarnas banderoller som syntes tydligt på arenan inför matchen i går.

SSK-kaptenen Patrik Zackrisson var efter matchen oerhört kritisk till supportrarnas aktion.

Som en protestaktion valde man att inte åka hela vägen fram och fira med fansen efter segern mot Almtuna.

– Ja, absolut, för banderollerna är ingenting vi står bakom. Då är det väl klart att vi inte gärna står där och gör vågen till några som bara vill se förändringar och avgångar på våran grupp. Vi är en jävligt tajt grupp, vi tror på det vi gör och försöker verkligen hela tiden att hitta lösningar, som sagt, säger han till LT.

”Hela vår grupp står till hundra procent bakom AJ”

Efter matchen var det även en ny banderoll med avgångsbudskaps som riktades mot Andreas Johansson. Ett krav som även vädrades efter matchen mot AIK.

– Skittråkigt. Hela vår grupp står till hundra procent bakom AJ. Vi tror på det vi gör, vi tycker han är jävligt positiv och kommer med energi och lösningar. Han brinner precis lika mycket som vi alla andra. Lika mycket som fansen. Vi vill inte vill ligga där vi ligger. Vi vill ha mycket bättre resultat och jag tycker att vi sliter livet ur oss för att göra det, säger han.

Södertälje ligger näst sist i Hockeyallsvenskan.