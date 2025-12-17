Hannes Hellberg bröt sitt kontrakt med Almtuna för att flytta till Nybro.

Enligt Almtuna var det forwardens initiativ att riva avtalet.

– Vi vill inte ha en spelare som inte vill vara här, säger sportchef Nicklas Danielsson till Uppsala Nya Tidning.

Hannes Hellberg ville lämna Almtuna, menar sportchefen Nicklas Danielsson. Foto: Bildbyrån (Montage)

Under gårdagen meddelade Almtuna att de går skilda vägar med forwarden Hannes Hellberg. Samtidigt presenterades 21-åringen av konkurrenten Nybro Vikings där han har skrivit på ett avtal för resten av säsongen.

Hellberg värvades till Almtuna från Leksand inför säsongen men lämnade nu alltså efter bara en halv säsong i Uppsala.

– Ibland blir det inte som man tänkt sig, varken för honom eller för oss. Den här lösningen var alternativet i slutändan, säger Almtunas sportchef Nicklas Danielsson till UNT.

Hannes Hellberg ville lämna Almtuna: ”Egen vilja”

Hannes Hellberg har blivit bänkad av Almtuna i de senaste matcherna. Enligt Nicklas Danielsson är det forwarden själv som har önskat att få bryta kontraktet och lämna Almtuna.

– Det är hans egen vilja. Det är inte vi som forcerat ut honom. Vi vill inte ha en spelare som inte vill vara här. Vi har haft en bra dialog men kom till en punkt där han inte fick den speltid han förväntade sig att få. Det är en tävling och spelarna bestämmer egentligen själva hur mycket de ska spela (utifrån prestation), och tränarna tar ut lag som ska vinna matcher, det ligger under deras ansvar, säger Danielsson.

Under årets säsong har Hannes Hellberg noterats för tio poäng (5+5) på 27 matcher i HockeyAllsvenskan. Förra säsongen spelade han 17 SHL-matcher med Leksand och gjorde även 16 poäng (4+12) på 26 matcher på lån hos Nybro. Säsongen 2023/24 imponerade dock Hellberg stort som junior på lån hos Västerås där han producerade 25 poäng (12+13) på 49 matcher.

Source: Hannes Hellberg @ Elite Prospects