Daniel Stolt nobbar bortamöten på Gotland: ”En mardröm”

Att Visby/Roma var laget som tog platsen i Hockeyallsvenskan har skapat blandade åsikter i serielagen.

– För oss är det en mardröm, säger Daniel Stolt, sportchef i Kalmar HC, till Barometern.

Daniel Stolt om Visby/Romas avancemang

Visby/Roma var laget som tog steget upp till Hockeyallsvenskan. Det är en dröm som går i uppfyllelse för Gotlandslaget, men en mardröm för resterande av lagen i ligan.

– Jag törs inte svara på exakta summor, det beror på hotellnätter, speldagar och så vidare. Men det är framför allt en mardröm ur ett logistiskt perspektiv. Det ska boka resor, hotell, båt och man ska tajma det med färjor, säger Kalmar HC:s sportchef Daniel Stolt till Barometern.

Sportchefen gör en jämförelse med att åka upp till Örnsköldsvik när Modo Hockey står för bortamötet.

– När vi spelar borta mot Modo vet vi att det är ett hotell och en buss. Här måste vi kolla om det ens går färjor hem. Vi kanske får åka två dagar före match till och med.

Med tanke på Kalmars budget tydliggör Stolt att flyga inte är ett alternativ.

– Jag kan tänka mig att det är runt 100 000 kronor per resa. Det är minst lika dyrt som att åka till Björklöven. Bussen blir inte så mycket dyrare, men det är mat och färjor. Nä, för oss är det en mardröm.

Sexsiffrigt belopp väntar inför bortamatcherna

Även Nybro Vikings klubbdirektör Anders Westring håller med Daniel Stolt, att det blir betydligt dyrare att ha Visby/Roma i serien än Hudiksvall.

Att summan för en resa till Gotland kommer landa på ett sexsiffrig belopp är en prislapp som Westring utgår från.

– Det är klart att det kostar mycket pengar. Jag skulle tippa på det, men det är en gissning.

Dock menar Arsi Piispanen, IK Oskarshamns sportchef, att det skulle vara lika dyrt att ha Hudiksvall i Hockeyallsvenskan eftersom det också skulle handla om en tredagarsresa. Piispanen trycker på att det är häftigt att få upp ett lag med relativt tunn plånbok.