Slår tidernas rekord: ”Det är stort”

Daniel Norbe har gjort flest poäng av en back i HockeyAllsvenskans historia.

Efter två assists mot Björklöven kliver SSK-backen upp som ensam på tronen.

Daniel Norbe är numera ensam på tronen i backarnas poängliga genom tiderna. Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån

I mellandagarna noterades Daniel Norbe för sin 249:e poäng i HockeyAllsvenskan. Han tangerade därmed poängrekordet av en back i ligans historia och gick upp jämsides med BIK Karlskogas tidigare stjärnback Henrik Larsson.

Sedan har Norbe gått poänglös i tre raka matcher – men i kväll tog han rekordet. I Södertäljes hemmamatch mot Björklöven noterades Daniel Norbe för en assist när han var med och spelade fram till Filip Engarås 2-0-mål i andra perioden. Tack vare den assisten kliver han upp som ensam på tronen i backarnas poängliga genom tiderna i HockeyAllsvenskan.

Senare i matchen fyllde han även på med ytterligare en assist till Sebastian Dyks 3-2-mål. Daniel Norbes 251 poäng är bäst i ligans historia.

– Det är klart att det är jävligt kul att uppnå något sådant. Det är stort, säger 30-åringen till TV4 under kvällens match.

NY REKORDHÅLLARE 🆕



Med poäng nummer 250 går Daniel Norbe förbi Henrik Larsson i tidernas poängliga för backar! pic.twitter.com/hAdV1fqaqR — HockeyAllsvenskan (@hockeyallsvensk) January 7, 2026

Daniel Norbe – poängbästa backen i HockeyAllsvenskan

Inför årets säsong stod Norbe på 231 poäng och han behövde således göra 19 poäng för att passera Henrik Larsson och sätta ett nytt rekord i HockeyAllsvenskan. Detta är andra gången på kort tid som poängrekordet för backar slås. Henrik Larsson tog rekordet från Alexander Deilert förra säsongen och efter sin historiska säsong i fjol stannade Larsson på 249 poäng sammanlagt i sin allsvenska karriär. Men till årets säsong valde Larsson att lämna BIK Karlskoga och flytta till Norge, vilket sedan har lämnat dörren öppen för Norbe.

Daniel Norbe har sedan tidigare redan rekordet för flest matcher (530) av en back i HockeyAllsvenskan. Nu äger han alltså även rekordet för flest poäng av en back i ligans historia. Norbe är samtidigt också nära rekordet för flest mål av en back någonsin i HockeyAllsvenskan, han är nämligen bara tre mål från målrekordet.

Source: Daniel Norbe @ Elite Prospects