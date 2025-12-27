Tangerar tidernas rekord: ”Vill vara ensam på tronen”

Daniel Norbe noterades för en assist i SSK:s 6-2-seger mot AIK.

Därmed kliver han upp på 249 poäng i HockeyAllsvenskan – vilket är tangerat rekord av en back i ligans historia.

Daniel Norbe tangerar rekordet för poäng av en back i HockeyAllsvenskan. Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån

249 poäng.

Det är rekordet för antalet poäng av en back i HockeyAllsvenskans historia. Henrik Larsson tog rekordet från Alexander Deilert förra säsongen och efter sin historiska säsong i fjol stannade Larsson på 249 poäng sammanlagt i sin allsvenska karriär. Men till årets säsong valde Larsson att lämna BIK Karlskoga och flytta till Norge. Det har i stället lämnat dörren öppen för Daniel Norbe.

Daniel Norbe tangerar poängrekordet i HockeyAllsvenskan

Inför årets säsong stod Norbe på 231 poäng och han hade således 18 poäng upp till Henrik Larssons notering som är rekord i HockeyAllsvenskan. Under lördagskvällen spelade Södertälje en bortamatch mot AIK på Hovet och vann med hela 6-2. Norbe noterades för en assist i vinsten och det är hans 18:e poäng för säsongen. Därmed har han nu nått 249 poäng och tangerar Larssons poängrekord för backar i HockeyAllsvenskan.

– Det är kul, såklart. Det är bara kul, sedan är det klart att man vill vara ensam på tronen. Jag får se till att fixa det, säger Norbe till TV4.

Daniel Norbe har sedan tidigare redan rekordet för flest matcher (526) av en back i HockeyAllsvenskan. Nu har han alltså även tangerat rekordet för flest poäng av en back, och behöver bara ett mål eller en assist till för att kliva förbi Henrik Larsson. Norbe är samtidigt också nära rekordet för flest mål av en back någonsin i HockeyAllsvenskan, han är nämligen bara tre mål från målrekordet.

Source: Daniel Norbe @ Elite Prospects