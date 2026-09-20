Färjestad vände och vann mot HV71

Färjestad tar sin andra raka seger.

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Färjestad fick en stark start hemma i Löfbergs Arena och tog ledningen redan efter knappt fem minuters spel mot HV71. Alva Johnsson satte 1–0 efter 4.52, men HV71 svarade snabbt. Drygt fem minuter senare kvitterade Justine Leanne Reyes till 1–1, vilket också var ställningen efter den första perioden.

I den andra perioden tog Färjestad över allt mer och fick utdelning. Efter 26.41 återtog hemmalaget ledningen när Alexis Bedier gjorde 2–1 i powerplay. Bara 1.26 senare utökade Krista Parkkonen till 3–1, och Färjestad hade därmed skaffat sig ett rejält grepp om matchen.

HV71 fick möjligheter att komma tillbaka och hade bland annat flera numerära överlägen, men lyckades inte få hål på Färjestads målvakt. I stället kunde hemmalaget punktera matchen i powerplay när Ella Albinsson satte 4–1 efter 34.41.

Färjestad kontrollerade därefter tillställningen och höll undan under den tredje perioden. Hemmalaget vann skotten med 42–27 och hade dessutom ett effektivt powerplay, där två av sex numerära överlägen resulterade i mål. HV71 blev samtidigt mållöst i sina åtta powerplay.

Slutresultatet skrevs därmed till 4–1 till Färjestad, som tog en övertygande seger inför 702 åskådare i Löfbergs Arena.