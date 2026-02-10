Rasar efter utvisningen: ”Horribelt – då kan vi lägga ner skiten”

Daniel Muzito Bagenda fick en 2+2-utvisning i AIK:s match mot MoDo.

Sedan rasade han mot domslutet.

– Jag tror att jag har fått fem ”abuse” i ligan och jag har fått alla fem av han. Det är bara att göra matten, säger Muzito Bagenda till TV4.

Daniel Muzito Bagenda rasade mot domslutet. Foto: TV4/Skärmdump

AIK har en tung kväll på Hovet. Hemma mot MoDo hamnade ”Gnaget” i ett 3-0-underläge redan i första perioden och därmed blev målvakten Victor Brattström utbytt till förmån för Jonas Gunnarsson.

I andra perioden kom sedan AIK ut bättre till att börja med. Sedan kom en uppmärksammad situation att förändra matchbilden igen. När det var spel fyra-mot-fyra stack Daniel Muzito Bagenda i AIK iväg på en kontring och drev hårt in mot MoDos mål. Han knuffar då omkull MoDo-backen Matt Anderson samtidigt som han åker in mot målvakten Adam Werner. Det leder till att både Anderson och Muzito Bagenda åker in i Modo-keepern Adam Werner, vilket ledde till ilska hos MoDo-spelarna.

Daniel Muzito Bagenda visades ut två minuter för målvaktsinterference och fick sedan också ytterligare två minuter för ”abuse of officials”. I det långa powerplay-spelet som följde kunde MoDo också utöka till 4-0. Senare i andra perioden kom även 5-0 till MoDo. I pausen var sedan Muzito Bagenda rejält irriterad över utvisningen.

– Får man inte driva på mål i svensk hockey kan vi lägga ner skiten. Det är deras egna back som ramlar in i deras målvakt. Det är horribelt. Sedan tror jag att jag har fått fem ”abuse” i ligan och jag har fått alla fem av han. Det är bara att göra matten, säger Daniel Muzito Bagenda till TV4.

Matchen pågår!

