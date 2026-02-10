Rasar efter utvisningen: ”Horribelt – då kan vi lägga ner skiten”
Följ HockeySverige på
Google news
Daniel Muzito Bagenda fick en 2+2-utvisning i AIK:s match mot MoDo.
Sedan rasade han mot domslutet.
– Jag tror att jag har fått fem ”abuse” i ligan och jag har fått alla fem av han. Det är bara att göra matten, säger Muzito Bagenda till TV4.
AIK har en tung kväll på Hovet. Hemma mot MoDo hamnade ”Gnaget” i ett 3-0-underläge redan i första perioden och därmed blev målvakten Victor Brattström utbytt till förmån för Jonas Gunnarsson.
I andra perioden kom sedan AIK ut bättre till att börja med. Sedan kom en uppmärksammad situation att förändra matchbilden igen. När det var spel fyra-mot-fyra stack Daniel Muzito Bagenda i AIK iväg på en kontring och drev hårt in mot MoDos mål. Han knuffar då omkull MoDo-backen Matt Anderson samtidigt som han åker in mot målvakten Adam Werner. Det leder till att både Anderson och Muzito Bagenda åker in i Modo-keepern Adam Werner, vilket ledde till ilska hos MoDo-spelarna.
Daniel Muzito Bagenda visades ut två minuter för målvaktsinterference och fick sedan också ytterligare två minuter för ”abuse of officials”. I det långa powerplay-spelet som följde kunde MoDo också utöka till 4-0. Senare i andra perioden kom även 5-0 till MoDo. I pausen var sedan Muzito Bagenda rejält irriterad över utvisningen.
– Får man inte driva på mål i svensk hockey kan vi lägga ner skiten. Det är deras egna back som ramlar in i deras målvakt. Det är horribelt. Sedan tror jag att jag har fått fem ”abuse” i ligan och jag har fått alla fem av han. Det är bara att göra matten, säger Daniel Muzito Bagenda till TV4.
Matchen pågår!
Source: Daniel Muzito-Bagenda @ Elite Prospects
Den här artikeln handlar om: