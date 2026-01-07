Succé – direkt i comebacken: ”Bra tryck i grejerna”

Daniel Muzito-Bagenda gör succé i comebacken för AIK.

Han blir målskytt direkt i sin första match tillbaka efter långa skadefrånvaron.

– Det är bra tryck i grejerna där, säger TV4:s Lars Lindberg.

Daniel Muzito-Bagenda slog till direkt för AIK. Foto: Johan Axelsson/Bildbyrån

Redan på försäsongen drabbades Daniel Muzito-Bagenda av en svår överkroppsskada som sedan har hållit honom borta från spel.

Efter nästan fyra månaders frånvaro stod det i dag klart att nyckelspelaren skulle göra comeback för AIK i kvällens bortamatch mot Östersund.

– Det är jäkligt kul att vara tillbaka. Man har kämpat hårt och det har varit en lång och jobbig väg hit, men det är jäkligt kul att vara tillbaka, sade Muzito-Bagenda till TV4 inför matchen och tillade:

– Jag har ju inte spelat match hela den här säsongen så förväntningarna är lite väl högt ställda om jag skulle ha formtopp just nu. Men det känns bra både fysiskt och mentalt. Jag kommer att jobba mig in i det, jag vet vad jag kan och ska spela till mina styrkor. Då kommer det att gå bra.

Daniel Muzito-Bagenda målskytt direkt för AIK

Det blev också en drömstart för Muzito-Bagenda i sin comeback till isen. 29-åringen, som har varit en av AIK:s bästa spelare och största profiler sedan återkomsten till klubben 2022, blev nämligen målskytt direkt i sin första match tillbaka.

AIK hade redan tagit ledningen med 1-0 och efter 13 minuters spel kunde Daniel Muzito-Bagenda utöka ledningen. Forwarden fick pucken i mittzon och spurtade sedan uppåt. Han visar då prov på sin bländande skridskoåkning när han rundar pucken och sedan lägger in pucken bakom Österundsmålvakten Carl Lidö för 2-0 till AIK.

– Kolla här, första matchen för säsongen. Det är bra tryck i grejerna, säger TV4:s programledare Lars Lindberg och får medhåll av experten Johan Tornberg:

– Han kör igång direkt, åkningen är något som är hans styrka. Det ska han utnyttja, säger Tornberg.

Matchen pågår!

Source: Daniel Muzito-Bagenda @ Elite Prospects