Brodins lån förlängs – ställs mot AIK

Daniel Brodin blir kvar i Björklöven veckan ut – och ställs nu mot AIK på onsdagen. Djurgårdsprofilen har gjort en assist på fem matcher i Hockeyallsvenskan.

Björklövens Daniel Brodin under ishockeymatchen i Hockeyallsvenskan mellan Modo och Björklöven den 28 november 2025 i Örnsköldsvik.

Foto: Jonas Forsberg / Bildbyrån.

I flera säsonger i rad ställdes Daniel Brodin och Djurgården mot värsta rivalen AIK. Där allt kulminerade finalserien lagen emellan i våras. Nu får profilen återigen chansen att möta gnaget. Det var sagt att lånet till Björklöven skulle vara slut vid det här laget.

Men nu meddelar Djurgården att det förlängs även över veckans allsvenska matcher. Där det väntar en match mot AIK på Hovet på onsdag och en hemmamatch mot Troja/Ljungby på fredag.

— Den här lösningen har visat sig vara bra för Brodins del, och därigenom även för oss i Djurgår’n. Nu får Brodin även den här veckan fortsatt nyttig speltid i en väldigt konkurrenskraftig miljö, säger Djurgårdens Niklas Wikegård i ett pressmeddelande.

Daniel Brodin har gjort en assist på fem matcher för Björklöven den här säsongen. I SHL har 35-åringen haft svårt att ta en ordinarie plats. Han står noterad för 13 matcher utan någon poäng i SHL den här säsongen.

