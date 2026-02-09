Då gör MoDo-trion comeback

MoDo saknade tunga spelare i rivalmötet under fredagen. Gerry Fitzgerald, Elton Hermansson och August Berg var de spelarna som stod på frånvarolistan. Nu redogör huvudtränare Fredrik Andersson hur skadelistan i laget ser ut till Örnsköldsviks Allehanda.

Elton Hermansson är en av flera spelare som väntas vara tillbaka i spel under nästa vecka

Foto: Jonas Forsberg / Bildbyrån

Under dagens träning kunde Örnsköldsviks Allehanda prata med MoDos huvudtränare Fredrik Andersson och få mer information om när Fitzgerald, Berg och Hermansson väntas göra comeback.

Gerry Fitzgerald har varit frånvarande från matchspel under en längre period. Han körde fullt ut under måndagsträningen och är i princip spelklar, men inte än. Forwarden missar morgondagens match mot AIK, men förväntas vara tillbaka till nästa veckas match mot Almtuna som spelas på måndag.

August Berg tränade en kortare stund under träningen och kör troligen fullt ut på onsdag, även han väntas vara spelklar till Almtuna-matchen som spelas nästa vecka.

Elton Hermansson åkte på en smäll i matchen mot Vimmerby, där MoDos sportchef Henrik Gradin kritiserade domarinsatsen för att de inte tog en utvisning. Smällen som träffade Hermanssons huvud visade sig vara hjärnskakning. Under dagens träning tränade junioren i en grön tröja (ej tacklingsbar). Han stannade kvar själv på isen när resten av laget gått av.

– Han är i stort sett klar, men vi vill inte offra något på en ung kille som fått en hjärnskakning. Vi väntar lite och låter honom återhämta sig. Han är säkert redo på måndag också, säger huvudtränaren till Örnsköldsviks Allehanda.

”Det har varit bra energi i gruppen”

Under måndagen tränade MoDo på i Hägglunds Arena. En träning som huvudtränaren Fredrik Andersson var nöjd med. Senare under dagen började norrlänningarna röra sig söder ut där Stockholm är slutdestinationen.

– Det har varit bra energi i gruppen, trots att vi förlorade i fredags. Vi har naturligtvis pratat igenom saker och ting, vad vi kan göra bättre. Men ser man på träningen är alla rätt så glada och kommer in med bra energi till gruppen, säger Andersson till Örnsköldsviks Allehanda

MoDo kommer från en 6-3 förlust när laget föll på bortaplan mot rivalerna Björklöven. Imorgon väntar en ny bortamatch, denna gång är det AIK som står för motståndet där det lagen emellan endast skiljer fem poäng.

Source: MoDo Hockey @ Elite Prospects