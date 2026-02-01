Elton Hermansson fick en smäll senast mot Vimmerby. Nu står det klart att storlöftet missar den kommande samlingen med Småkronorna, något som Allehanda var först att rapportera om.

Foto: Bildbyrån & MoDo.

Det var i en uppmärksammad situation mot Vimmerby som Elton Hermansson åkte på en tackling. Kontakten var mot huvudet men det blev ingen åtgärd från domarna. Varken under matchen eller från situationsrummet efter matchen.

Nu står det klart att 17-åringen har drabbats av en hjärnskakning. Till följd av det blir det inget spel i landslaget den här gången. Forwarden var nämligen uttagen i Småkronorna som i veckan kliver in i en femnationers-turnering i Kloten, Schweiz. Men det blir då alltså utan nyckelspelaren.

MoDo-talangen var inte heller med förra samlingen då Småkronorna spelade WJAC i USA. Då för att vara hemma och spela i Hockeyallsvenskan med MoDo. Där har han den här säsongen gjort 17 poäng på 31 matcher.

Trots att det inte blir något spel i landslaget den här gången heller väntas Elton Hermansson vara en stjärnspelare för Sverige i U18-VM senare i vår. Det beror dock också på om MoDo:s säsong är slut eller inte.

