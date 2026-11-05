Efter avskedet – klar för konkurrenten

Carl Malmqvist.

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Under torsdagen meddelade Kalmar att man gått skilda vägar med målvakten Carl Malmqvist efter att burväktaren bara spelat två matcher under hösten. Nu stärker han upp en allsvensk konkurrents målvaktssida i stället.

Via sin hemsida meddelar Östersund att Malmqvist är klar för klubben på ett kontrakt över den resterande delen av säsongen.

– Carl har en liknande resa som Hampus Hedman via Hockeyettan och gjorde en bra debutsäsong i Hockeyallsvenskan under föregående säsong. Det känns spännande att få in honom och det blir en bra konkurrenssituation för målvakterna, säger sportchefen Rasmus Aro.

Simon Carlssons lån från AIK löper ut

Östersund har tidigare under hösten haft målvakten Simon Carlsson på lån från AIK, ett lån som nu löper ut.

"Vi vill också, samtidigt som vi önskar Carl varmt välkommen till oss, tacka Simon Carlsson för hans tid och insatser i ÖIK samt önska ett stort lycka till framöver", skriver klubben på sin hemsida.

Under hösten har Hampus Hedman varit förstemålvakt i Östersund och noterats för sju segrar och en räddningsprocent på 90,2 procent. Sedan tidigare har klubben målvakten Carl Lidö långtidsskadad och borta resten av säsongen.