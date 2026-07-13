Frukten av Brynäs unika modell: "Jag valde rätt"

Hugo Engelaar stannade i Brynäs som överårig, och har nu fått igenom en flytt till Italien. Foto: Bildbyrån och Nathalie Andersson/BrynäsJuniorer.

Från och med 2025/26-säsongen ändrade Svenska Ishockeyförbundet i reglerna för U20-serien. Mest uppmärksammat blev självklart förbudet av förstaårsjuniorer (U17-spelare), men även en ändring i antal överåriga tillkom. Något Djurgården blev varse när de slängde in Linus Klasen i juniorlaget under en helg i september. Mer än detta har det hela inte riktigt uppmärksammats.

Faktum är dock att förstaårsseniorer (födda 2005 den gångna säsongen) spelade totalt 134 matcher. En siffra som ökade från 73 året innan, och låg nere på 63 för 2023/24. Ledande, och stor orsak till allt, var Brynäs med både Alieu Moldal Bah och Hugo Engelaar i laget under nästan hela året, medan William Bengtsson varvade lån med U20-spel.

Nu har samtliga av dessa spelare hittat nya klubbar till 2026/27, via detta val av Gävleklubben.

– Vi var väldigt tydliga med att killarna ska vara med på varför vi gör det, förstår syftet med det, och vill vara här för att göra oss och sig själva bättre. Det är det som är det viktigaste, sa U20-tränaren Victor Grönberg till hockeysverige.se i februari.

– Det här är ju spelare som vi anser behöver ett år till i vår vardag för att få bättre förutsättningar in i seniorhockeyn. Det har varit argumentet hela tiden, och de har verkligen chippat in på det. Det har bara varit positivt, både för oss som lag, men också för dem individuellt, fortsatte tränaren, nyligen anställd av Almtuna.

Hugo Engelaar valde att förlänga juniortiden

Hugo Engelaar, född i december 2005, var poängbäst av samtliga överåriga i U20 Nationell, och tog beslutet att fortsätta som överårig efter att en bruten fot ställt till det under sista U20-årets avslutning.

– Det var lite intresse från klubbar i Hockeyettan , men jag hade också pratat lite med Brynäs, för de visste att den här regeln kanske skulle komma. Jag kände att det var skönt att bo hemma, och sen var det en bra miljö, med många träningar, en tränare jag kände bra, många bra kompisar, och visste samtidigt att det skulle bli ett bra lag i en bra liga. När möjlighet dök upp tänkte jag "varför inte?", säger forwarden när hockeysverige.se når honom.

Hugo har gjort hela resan i Brynäs, från U16, men fick aldrig någon chans i A-laget. Istället blev han kvar för att förbereda sig för det som nu blivit en flytt till Italienska alperna.

– Det var det, Hockeyettan, eller att spela juniorhockey i USA. Men jag är lite hemmakär också. Nu känns det mer rätt att testa på Italien, säger Engelaar, som medger att han inte vet var han hamnat om inte Brynäs öppnat dörren.

–Ja, det är det jag inte vet... ingen aning. Jag tycker att jag valde rätt alternativ. Det var två 05:or till också, som jag känner bra, så det var kul.

"Oftast kommer sanningen ikapp dig"

2024/25 tilläts två förstaårsseniorer, två överåriga och en överårig målvakt i U20-serien. När detta ändrades till tre förstaårsseniorer, plus en målvakt, valde dock Brynäs att ta täten.

– Mycket är relationer, var man har varandra, hur tydlig man är med upplägget. Jag har full respekt för att spelare väljer att gå vidare till seniorhockeyn. Men ibland kanske man inte behöver ha så jäkla bråttom. Oftast kommer sanningen alltid, alltid ikapp dig, så stressar du dig upp så kanske du inte får spela i den roll du behöver, och ser andra springa förbi, sa tidigare U20-tränaren Victor Grönberg i februari.

– Det är det fina, att alla har sin resa, men vad som är bäst för en måste man komma fram till tillsammans. Vi har varit väldigt tydliga med att man inte behöver stressa. Det är någonting som vi alla ledare jobbar med tillsammans.

Hugo Engelaar menar också att det kändes som en självklarhet när han väl valt att fortsätta i Brynäs U20.

– Jag fick spela det jag vill och det jag är bra på. Hade jag hamnat i ett Hockeyettan-lag hade jag kanske gnuggat i en fjärdekedja och inte spela de minuter man vill. På så sätt tycker jag ändå att det var ett bra beslut, säger han.

Udda valet: Flyttar till italienska alperna

Till nästa säsong har William Bengtsson hamnat i Hockeyettan, medan Alieu Moldal Bah flyttat hem till Norge. Men Hugo Engelaar förbereder sig för ett lite mer udda äventyr i Italien, trots att Valbo först presenterade honom.

– När det här kom upp så kände jag "nu har jag lagt ner så mycket tid på hockeyn", och då kan man ge det en chans, säger 20-åringen.

– Jag hade en polare som var där förra året i samma lag och han trivdes och tyckte att det var kul. Det känns ändå som en ganska bra liga och att man kan gå vidare därifrån och ta nästa steg. Sen är det lite av en chansning också, vi får se vad som händer.

Polaren, Viktor Eriksson, öste in poäng i Unterland och har nu skrivit på för Hudiksvall. En resa Engelaar också hoppas göra.

– Ja, att kunna gå vidare från det. Så något liknande, absolut, säger han och medger att själva äventyret i Italien också lockar.

– Det är klart det gör. Att åka runt i alperna och spela känns väldigt coolt.

Vad vet du om laget, klubben och området?

– Inte mycket alls. En hockeyarena finns, har jag hört.

Hamnar i kläm: "Det är ganska svårt"

Oavsett vad flytten till Italien och Unterland ger menar Hugo Engelaar att fler bör ta efter Brynäs efter regeländringen.

– Ja, det tycker jag. Det är en bra liga, U20. Vissa överåriga har kanske inte någonstans att gå, och då är det bra att kunna vara kvar i en seriös organisation och liga. Att få utvecklas ett år till kanske gynnar en, säger han.

Just U23-spelare, som inte är bland de bästa i sin kull just då, hamnar också ofta i kläm i Sverige. Något som gjort att fler valt att flytta över silldammen till Nordamerika för att spela på olika college.

– Ja, det är ganska svårt, skulle jag säga, om du inte är riktigt, riktigt bra, så att det blir ett naturligt steg (in i seniorhockeyn). Jag tycker det är en bra grej de har kommit på, avslutar Engelaar om regeln för överåriga.