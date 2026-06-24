Brett Budgell är Östersunds nästa nyförvärv.

Foto: Franz Wolfgang Rainer/Alamy

I helgen kom de första uppgifterna om att Östersund hittat en ny spelare som ska spetsa truppen inför den kommande säsongen.

Nu är övergången också klar.

ÖIK presenterar att klubben värvar den kanadensiske centern Brett Budgell som skriver på ett avtal för 2026/27.

– Jag är otroligt taggad och tacksam över möjligheten att få spela för Östersund.Jag ser verkligen fram emot att komma dit och dra igång säsongen, säger Budgell på klubbens hemsida .

Brett Budgell klar för Östersunds IK

Brett Budgell kommer närmast från spel i österrikiska Villacher SV där han producerade åtta poäng på 19 matcher. Tidigare i sin karriär har kanadensaren levererat starkt i Nordamerika.

Han stod för ett par fina säsonger i juniorligan QMJHL innan han tog steget till proffsligan ECHL. Där stod Budgell för en stark rookie-säsong med 52 poäng på 72 matcher för Newfoundland Growlers vilket ledde till att han också fick chansen i AHL. Han har haft svårare att producera i AHL där det bara blev fem poäng på 30 matcher.

I ECHL har Budgell däremot presterat fina siffror med 140 poäng på 188 matcher som facit.

– Brett är en tvåvägscenter med bra spelförståelse och fin puckhantering. Han kan spela i alla spelformer och fick känna på spel i Europa under andra halvan av föregående säsong. Det är en spännande spelare i en bra ålder som har levererat bra prestationer och resultat i sin karriär.

Efter värvningen av Brett Budgell har Östersund nu nästan en i princip komplett trupp inför den kommande säsongen. De står just nu med två målvakter, sju backar och 13 forwards på kontrakt.