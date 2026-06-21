Uppgifter: Spetsar laget med kanadensisk forward

Brett Budgell uppges spela i Hockeyallsvenskan nästa säsong.

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Brett Budgell flyttade till Europa i början av januari och skrev då på för Villacher SV i Österrike. Där blev det totalt 19 matcher med åtta poäng som resultat. Till nästa säsong ser nu forwarden ut att bli kvar i Europa.

Närmare bestämt verkar det bli en flytt till Sverige.

Enligt Expressen är 25-åringen nämligen överens med Östersunds IK till nästa säsong. Där väntas han ta en roll högre upp i hierarkin och bidra med spetsegenskaper.

Tidigare under karriären har han spelat i både ECHL och AHL. Nu väntar av allt att döma ett nytt äventyr i Sverige för forwarden som även kan spela center. Brett Budgell blir då den tolfte forwarden under kontrakt med Östersund till nästa säsong.