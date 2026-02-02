Klart: Jumbon förstärker – värvar in forward

Den hockeyallsvenska grundserien börjar dra ihop sig, då agerar jumbolaget. Troja-Ljungby förstärker nu truppen genom att ta in Brandon Frattaroli.

– Han kan hjälpa oss i det offensiva spelet, säger Troja-Ljungbys sportchef Jens Gustafsson på lagets hemsida.

Den allsvenska jumbon Troja/Ljungby plockar in Brandon Frattaroli som nyförvärv inför sluttampen av säsongen.

Foto: Jonas Ljungdahl / Bildbyrån.

Med nio matcher kvar av grundserien och sex poäng upp till ingenmansland förstärker nu Troja-Ljungby sin forwardsidan.

– Brandon ansluter närmast från Fredrikshavn och kommer att ge oss bredd i offensiven. Både Magnus och jag har fått mycket goda vitsord om honom, och vi tror han kan hjälpa oss i det offensiva spelet samt powerplay här i slutspurten, säger sportchef Jens Gustafsson på lagets sajt.

Den kanadensiske forwarden har under säsongen 2025/2026 spelar i Frederikshavn White Hawks där han gjort 28 poäng (10+18) på 40 matcher. Nu ansluter han till Troja-Ljungby och förväntas vara spelklar till fredagsmatchen, ett bottenmöte mellan Troja-Ljungby och Västerås där det endast skiljer ett poäng lagen emellan.

– Då Brandon har ett EU-pass räknar vi med att han är spelklar till fredagens hemmamatch mot Västerås. Han ansluter till truppen direkt och gör sin första träning imorgon tisdag, avslutar sportchefen.

Source: Brandon Frattaroli @ Elite Prospects