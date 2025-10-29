Sju mål och sju målskyttar i Björklövens kross

Seger för Björklöven med 7–0 mot Nybro

Björklövens nionde seger på de senaste tio matcherna

Lenni Killinen avgjorde för Björklöven

Björklöven övertygade när laget vann på hemmaplan mot Nybro i hockeyallsvenskan med hela 7–0 (1–0, 3–0, 3–0).

Därmed har Björklöven vunnit fem matcher i rad i hockeyallsvenskan och har sex raka segrar på hemmaplan.

Troja-Ljungby nästa för Björklöven

Björklöven tog ledningen efter 13.31 genom Lenni Killinen assisterad av Liam Dower Nilsson och Oscar Tellström. Björklöven startade andra perioden bäst och gick från 1–0 till 4–0 genom tre snabba mål tidigt i perioden av Fredrik Forsberg, Axel Ottosson och Marcus Nilsson. Björklöven fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–0. Målen i sista perioden gjordes av Oscar Tellström, Liam Dower Nilsson och Philip Hemmyr.

Oscar Tellström och Liam Dower Nilsson gjorde ett mål och två assist var för Björklöven.

Fredag 31 oktober 19.00 möter Björklöven Troja-Ljungby hemma medan Nybro spelar borta mot Bik Karlskoga.

Björklöven–Nybro 7–0 (1–0, 3–0, 3–0)

Hockeyallsvenskan

Första perioden: 1–0 (13.31) Lenni Killinen (Liam Dower Nilsson, Oscar Tellström).

Andra perioden: 2–0 (22.45) Fredrik Forsberg (Marcus Nilsson, Bruno Osmanis), 3–0 (23.02) Axel Ottosson (Joel Mustonen, Gustav Possler), 4–0 (24.44) Marcus Nilsson (Fredrik Forsberg, Linus Cronholm).

Tredje perioden: 5–0 (46.14) Liam Dower Nilsson (Oscar Tellström, Oliwer Sjöström), 6–0 (50.11) Philip Hemmyr (Gustaf Kangas, Bruno Osmanis), 7–0 (52.44) Oscar Tellström (Liam Dower Nilsson, Olli Vainio).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Björklöven: 5-0-0

Nybro: 2-0-3

Nästa match:

Björklöven: IF Troja-Ljungby, hemma, 31 oktober

Nybro: BIK Karlskoga, borta, 31 oktober