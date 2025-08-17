Lämnar hemmacupen utan seger: ”Lite att jobba på”

Björklöven lämnar Umeå Hockeycup utan en seger.

Matchen om tredje plats slutade hela 2–7 till finska Kärpät under lördagen.

– Vi började okej, men sen fick de några billiga mål, säger Lenni Killinen till VK.

Oscar Tellström deppar efter kvartsfinal sju mot AIK 2025. Foto: Bildbyrån/Johan Löf.

Efter 4–5-resultatet via förlängning mot MoDo fick Björklöven nöja sig med att spela match om tredje pris i sin egna Umeå Hockeycup, men inte heller där kunde man säkra en seger.



Matchen med nedsläpp 16.00 under lördagen slutade hela 2–7 efter att finska Kärpät dragit ifrån i den andra perioden. Liam Dower Nilsson hade säkrat ledningen för hemmalaget via ett friläge, men efter ett sent 1–1-mål i första perioden gick lagen till andra pausen med 1–4 på tavlan.



1–4 blev 1–5 innan ”Löven” svarade genom Oliwer Sjöström i tredje, men även i sista tredjedelen fyllde Kärpät på för att skriva slutresultatet till 2–7.



– Vi började okej, men sen fick de några billiga mål och spelade bra hockey, säger Lenni Killinen till Västerbottens-Kuriren efter matchen och fortsätter:

– Vi har lite grejer att jobba på, men jag skulle inte vara allt för orolig. Det är andra veckan på försäsongen, det här blir en bra erfarenhet för oss som lag.



Svenske backen Marcus Björk, som har just Björklöven som moderklubb, stod för fyra assist under dagen och klev därmed av isen som poängbästa spelare.

Killinen: ”Tar tid att komma tillbaka”

För just Lenni Killinen som vari skadedrabbad under 2024/25 var mötena under Umeå Hockeycup positiva steg framåt, skademässigt. För Björklöven slutar hemmaturneringen utan en seger.



– Jag har ju kunnat träna hela sommaren, men det är klart att det tar tid att komma tillbaka i matchform och alla situationer som kommer med matcher. Man behöver bara repetitioner för att komma tillbaka till det, säger Killinen till VK.



Björklöven – Kärpät: 2–7 (1–1, 0–3, 1–3)

Björklöven: Liam Dower Nilsson, Oliwer Sjöström.

Kärpät: ArttuAlasiurua, Patrik Virta x2, Benjamin Tardif, Tuukka Tieksola, Aku Räty, Roni Hirvonen.