Björklöven semifinalklara: ”Hade ingen plan för det”

3–0 för kvällen, 4–0 i matcher. Det var aldrig något snack om saken i kvartsfinalserien mellan Björklöven och Oskarshamn.

– Vi hade ingen plan för att det skulle bli fyra raka. Vi hoppades såklart, men hade inte förväntat oss det, säger Fredrik Forsberg i TV4.

Björklöven är ännu ett steg närmare den där efterlängtade uppflyttningen till SHL.

När Oskarshamn tog emot storfavoriterna för match fyra i kvartsfinalserien hade man kniven mot strupen med 0–3 i matcher. Ändå klev man av isen 60 minuter senare med 0–3 på tavlan och ett konstaterat uttåg. Frans Tuohimaa hade räddade 21 av 21 möjliga puckar, och Gustav Possler hade blivit tvåmålsskytt.

I och med detta är ”Löven” första lag att bli klara för semifinal i det allsvenska slutspelet.

– Jag tycker att vi har bäst kontroll på dem i den här och första matchen. Andra och tredje spelar vi inte på topp men vinner ändå. Otroligt starkt med fyra raka, säger stjärnan Fredrik Forsberg i TV4 efter 3–0-segern och fortsätter om pausen som varar till 31 mars.

– Jag vet faktiskt inte (vad laget ska göra). Vi hade ingen plan för att det skulle bli fyra raka. Vi hoppades såklart, men hade inte förväntat oss det. Nu ska vi ta oss hem, sen får vi se vad Bogren och staben kokat ihop åt oss.

Oskarshamns säsong över: ”Då blir det tufft”

För Oskarshamn innebär detta att man återigen åker ut i kvartsfinal, precis som första året efter nedflyttningen från SHL.

– Vi möter ett jättebra lag, det är en tuff nöt att knäcka. Sen tycker jag att vi i match ett, match fyra, inte riktigt är nära. Match två, match tre så ger vi oss själva chansen. Men kan du inte nypa dem när du är nära mot ett sådant här bra Björklöven så blir det tufft, säger IKO:s huvudtränaren Jeff Jakobs i TV4.

– Jag väljer att säga att vi har påbörjat något här, och att vi ska fortsätta bygga på det vi varit med om. Sen exakt vad jag betygsätter den, det kommer jag göra när vi landat och summerat, fortsätter han om säsongen.