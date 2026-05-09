Karlskoga värvar kanadensiskt: ”Kan lyfta vår offensiv”

BIK Karlskoga klev in i förra säsongen utan en enda nordamerikan. Nu har plötsligt Carson Golder presenterades till forwardssidan.

Carson Golder skriver på för BIK Karlskoga.

Det har länge funnits en tydlig svensk prägel på de lagbyggen Torsten Yngveson fått till i BIK Karlskoga, och så kommer det troligen att fortsätta. Men det ändrar inte faktum att man, till skillnad från förra året, kommer att inleda 2026/27 med en nordamerikan i laget (Adam Rockwood anslöt i januari).

Under fredagskvällen presenterades Carson Golder. En 23-årige forward, färsk från AHL- och ECHL-spel.

– Golder besitter egenskaper som vi tror kan lyfta vår offensiv. Han har sina styrkor i skridskoåkning och avslut, vilket vi hoppas kunna dra nytta av i vinter, säger sportchefen Yngveson på lagets sajt.

Kontraktet är skrivet över ett år och följer Golders fina poängfacit i ECHL och Reading Royals. Ett steg upp, i AHL, har han inte kunnat slå sig in på samma sätt.

– Det känns inspirerande att fortsätta min karriär i Sverige och BIK Karlskoga. Jag har kikat på laget under slutspelet och det ska bli coolt att få uppleva atmosfären i Nobelhallen. Jag ser fram emot att ansluta och dra igång säsongen, säger Golder själv.

