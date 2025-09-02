20-årige Kevin Israelsson ansluter till Hockeyallsvenska BIK Karlskoga under de närmsta veckorna, på lån från Växjö Lakers.

Det kan bli aktuellt med ett lån över hela säsongen, meddelar den allsvenska klubben.

– Det är en ung kille med ett bra första pass och ett vasst avslut, säger sportchefen Torsten Yngveson.

Kevin Israelsson i Vimmerbytröjan.

Foto: Bildbyrån.

Kevin Israelsson spelar med Karlskoga den närmaste tiden. 20-åringen tas in på lån från Växjö Lakers och ska täcka upp efter Jesper Broengs uttåg och Viktor Langs skada.

Den Växjöfostrade backen har elva SHL-matcher på cv:et och spelade i Vimmerby en större del av den gångna säsongen. Under sin tid i Hockeyallsvenskan stod han för två poäng (2+0).

– Vi är lite tunna på backsidan nu när Viktor Lang är skadad och Jesper Broeng har återvänt till Lindlöven, säger sportchef Torsten Yngveson på klubbens hemsida.

Israelsson kan enligt klubbens pressmeddelande bli aktuell för en förlängning gällande resten av säsongen.

– Det är en ung kille med ett bra första pass och ett vasst avslut. Det ska bli intressant att se honom i vår miljö under den närmaste tiden.