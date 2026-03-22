Klart för semifinal – svepte Nybro

Bik Karlskoga segrade – 4–3 efter förlängning

Bik Karlskogas Henrik Björklund tremålsskytt

Oliver Eklind avgjorde för Bik Karlskoga

Segern på bortaplan med 4–3 (0–1, 3–1, 0–1, 1–0) efter förlängning i fjärde matchen gör att Bik Karlskoga har vunnit matchserien mot Nybro i kvartsfinalen i Hockeyallsvenskan. Därmed vann Bik Karlskoga totalt med 4-0 i matcher.

Oliver Eklind slog till 16.17 in i fjärde perioden och blev matchhjälte med sitt 4–3-mål.

Bik Karlskoga har därmed fyra raka segrar. Nybro däremot har fyra raka förluster.

Det var sjunde matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Bik Karlskoga.

Henrik Björklund med tre mål för Bik Karlskoga

Oscar Nordin gjorde 1–0 till Nybro efter 15 minuters spel med assist av Tim Lindfors och Alexander Molldén.

Efter 1.41 i andra perioden gjorde Nybro 2–0 genom Juho Liuksiala.

Bik Karlskoga gjorde dock tre raka mål och gick från underläge 2–0 till ledning med 2–3.

Redan efter 58 sekunder i tredje perioden kvitterade Nybro genom Theo Jacobsson efter förarbete från Hugo Gabrielson och Olli Nikupeteri.

Matchvinnare för bortalaget Bik Karlskoga 16.17 in i förlängningen blev Oliver Eklind med det avgörande målet i förlängningen.

Henrik Björklund gjorde tre mål för Bik Karlskoga och spelade dessutom fram till ett mål och Eero Teräväinen hade tre assists.

Bik Karlskoga är nu klart för semifinal.

Nybro–Bik Karlskoga 3–4 (1–0, 1–3, 1–0, 0–1)

Kvartsfinalen i Hockeyallsvenskan

Första perioden: 1–0 (15.31) Oscar Nordin (Tim Lindfors, Alexander Molldén).

Andra perioden: 2–0 (21.41) Juho Liuksiala (Hugo Gabrielson, Theo Jacobsson), 2–1 (23.03) Henrik Björklund (Oliver Eklind, Eero Teräväinen), 2–2 (31.44) Henrik Björklund (Eero Teräväinen, Åke Stakkestad), 2–3 (34.03) Henrik Björklund (Åke Stakkestad, Rikard Olsén).

Tredje perioden: 3–3 (40.58) Theo Jacobsson (Hugo Gabrielson, Olli Nikupeteri).

Förlängning: 3–4 (76.17) Oliver Eklind (Eero Teräväinen, Henrik Björklund).

Slutresultat i serien: Nybro–Bik Karlskoga 0–4