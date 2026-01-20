”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

BIK Karlskoga förstärker backsidan med Niklas Nilsson, från Örebro. Lånet gäller tills vidare, och Nilsson är redan nu tillgänglig för spel.

– I Nilsson får vi en skridskostark tvåvägsback med god erfarenhet. Han är trygg i spelet med puck och kommer att passa bra in i vårt sätt att spela, säger sportchefen Torsten Yngveson.

Niklas Nilsson, lånas ut till Karlskoga. Foto: Bildbyrån/Michael Erichsen.

Det har varit skralt på BIK Karlskogas backsida den senaste tiden, med endast sex ordinarie backar tillängliga efter att Noel Fransén kallades tillbaks till Färjestad.

Nu står det klart att Niklas Nilsson, 22, lånas ut till BIK efter sitt inhopp i finska TPS i december. Backen är tillgänglig för spel direkt.

– Med alla backar tillgängliga behöver Niklas få speltid och vi är glada över att få till den här lösningen med BIK Karlskoga. Planen är att Niklas ska få spela kontinuerligt med dem, samtidigt som vi har möjligheten att kalla hem honom vid behov, säger Örebros sportchef Henrik Löwdahl på lagets sajt.

22-åringen har över 90 grundspelsmatcher i ryggen från SHL, samt tidigare erfarenhet av Hockeyallsvenskan. Detta då han skickades iväg till Nybro redan under 2023/24-säsongen. Då blev det elva poäng (2+9) på 48 framträdanden.

Source: Niklas Nilsson @ Elite Prospects