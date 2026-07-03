Beskedet: Leksand får elitlicens

Leksand klarar elitlicensen.

Foto: Daniel Eriksson / Bildbyrån.

Det har varit ett par år av ekonomiskt stålbad för Leksands IF. Förra säsongen var det ytterst nära att de inte klarade licensen för att få spela i SHL. Det fick de till slut, men de slutade med en degradering. Laget slutade sist i grundserien och åkte ut med 4-0 i matcher mot HV71 i kvalspelet.

Sedan säsongen tog slut har de påbörjat arbetet med en ny ekonomisk verklighet i Hockeyallsvenskan. Trots den tuffa sportsliga säsongen lyckades de däremot visa ett positivt ekonomiskt resultat.

Samtidigt som de också har värvat flera profilstarka spelare inför nästa säsong. Inte minst Tyler Kelleher och Åke Stakkestad. Ordförande Andreas Gärdsback har också varit öppen med hur ekonomin ser ut för herrlaget inför nästa säsong.

– Vi har väl chockat hela hockey-Sverige med att vi har varit transparanta och talat om vad vi har för spelarbudget i år. Och den ligger på 23,5 miljoner. Den är väl ungefär tre gånger så liten som den SHL-klubbarna har. Så det är klart att den är ner väldigt mycket när vi spelar i Hockeyallsvenskan, säger han till SVT.

Leksand klarar elitlicensen

Förra säsongen var det alltså nära att de inte levde upp till kraven att få spela i SHL. Med ekonomin i fråga har det också varit ett orosmoln inför nästa säsong. För SVT berättar nu Gärdsback att det inte var några större problem den här gången.

– Vi har fått besked. Det har vi fått i dagarna och med de siffror vi har levererat under fjolåret så är det inga problem att få licensen.

Även ett annat lag i Hockeyallsvenskan som har haft det tufft ekonomist har fått licensen. Nämligen Västerås IK.