Beskedet – efter skadan i comebacken

Tex Williamsson gjorde comeback efter över 300 dagars frånvaro.

Då blev återkomsten bara fem minuter lång innan Nybro-målvakten tvingades kliva av.

Nu ger den allsvenska klubben lugnande besked kring målvakten.

Tex Williamsson utgick i sin comeback.

Foto: Bildbyrån

Återkomsten mellan Nybro-stolparna blev varken som Tex Williamsson eller laget hade önskat. Redan efter fem minuters spel i hans första match på över 300 dagar tvingades 34-åringen att utgå från derbymatchen mot Kalmar.

Nu bekräftar Nybro att det rör sig om en stukad fot – och ger samtidigt lugnande besked.

– Skadan kommer att utvärderas ytterligare under morgondagen, men vi förväntar oss inte att Tex blir borta någon längre tid, säger lagläkaren Tomas Hultgren till klubbens hemsida.

”Det är ledsamt på många plan”

Matchen var Williamssons första sedan den 24 januari. Målvakten tvingades stänga ned fjolårssäsongen i förtid på grund av skada och det dröjde till våren innan beslut om operation fattades för 34-åringen. Williamsson började träna med laget igen efter landslagsuppehållet i november och fanns med på bänken i onsdagens hockeyallsvenska match mot Södertälje, innan han sin kortlivade comeback i går.

– Jag är tacksam för stödet från supportrar och alla runtomkring inför comebacken. Det är ledsamt på många plan att det slutade som det gjorde. Tur i oturen har det inget att göra med den gamla skadan, säger Williamsson.

Tex Williamsson spelade 26 matcher förra säsongen och noterades för en räddningsprocent på 90,8 procent för Nybro.

Source: Tex Williamsson @ Elite Prospects