Beskedet: AIK straffas av förbundet

AIK:s supportrar kommer inte få ha med sig vissa supporterartiklar på bortasektionerna de kommande fem matcherna.

Detta efter ordningsstörningar i bortamatchen mot Västerås.

AIK-supportrarna får inte längre ha med sig flaggor in på bortasektionen.

Foto: Tobias Sterner/Bildbyrån

Via sin hemsida meddelar AIK att Svenska Ishockeyförbundets tävlingsnämnd beslutat att tilldela klubben en straffavgift samt förbjuda vissa supporterartiklar på bortasektioner i de kommande fem bortamatcherna.



Detta till följd av händelser i samband med bortamatchen mot Västerås den 17 oktober.



Supporterartiklarna som förbundets förbud avser är alla former av overheadflaggor, banderoller, flaggor på pinnar, tygstycken, pappersark och liknande, skriver AIK på sin hemsida.



Enligt Expressen menar tävlingsnämnden att supportrarna använt sig av flaggor för att maskera sig och för att förhindra identifiering av de som genomfört ordningsstörningar.



Förbudet gäller fram till den 28 november.



