Berättar i tv om skadan på träning: ”Grus i maskineriet”

Tim Friberg har imponerat under sina sex första hockeyallsvenska matcher i karriären.

Nu berättar 29-åringen för TV4 att han åkt på en skada och om hur hans status är.

Hockeyallsvenska debutanten Tim Friberg, 29, har skadat sig. Foto: Bildbyrån

Tim Friberg, 29, gör första säsongen i Hockeyallsvenskan i karriären i år. På sex matcher har det blivit två mål och han har bjudit på positiva insatser.

Men på onsdagen saknades han från start när Västerås tog emot MoDo Hockey. Under tisdagens träning skadade han sig – vilket han bekräftar i TV4:s sändning.

– Ja, precis det blev lite grus i maskineriet i går förmiddag vi får se hur allvarligt det är, men det borde inte vara så pass allvarligt ändå, säger han i den första periodpausen.

I stället klev nyförvärvet Veikko Loimaranta in i uppställningen. 24-åringen spelade i Kalmar förra året och gjorde 27 poäng på 35 matcher.