Filip Windlert stannar i Södertälje. Backen har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över resten av säsongen.

– Vi är glada över att knyta Filip kvar hos oss resten av säsongen, säger sportchefen Emil Georgsson.

Filip Windlert. Foto: Johan Axelsson/Bildbyrån.

Det händer grejer i Södertälje. Tidigare idag värvade man William Eriksson. Nu står det också klart att Filip Windlert, vars korttidskontrakt löpte ut igår, stannar resten av säsongen.

Detta trots att back-kuggen just nu är borta med en axelskada. SSK skriver på sin hemsida att man räknar med att han är tillbaka inom de närmaste veckorna.

– Vi är glada över att knyta Filip kvar hos oss resten av säsongen. Han har gjort det bra under den här perioden. Vi är också tacksamma för det ekonomiska tillskott som möjliggjort denna förlängning, säger sportchef Emil Georgsson.

Det har blivit 1+4 på elva matcher för Windlert, som från början bara skrev på ett sjuveckorskontrakt med Södertälje.

Source: Filip Windlert @ Elite Prospects