Södertälje har haft en mardrömslik säsongsstart. Nu förstärker man laget med den tidigare Almtunaforwarden William Eriksson.

– Han kan både spela fram och göra mål, och han har kvaliteter för att användas på båda sidor i powerplay, säger sportchef Emil Georgsson.

William Eriksson.

Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån

Topptippade Södertälje ligger tolva i HockeyAllsvenskan – en poäng ovanför kvalstrecket. Nu agerar sportchefen Emil Georgsson genom att värva den mångårige allsvenska profilen William Eriksson.

Eriksson kommer närmast från två år i Almtuna, där han gjort 32 poäng per säsong. Han har tidigare också spelat i Björklöven och AIK, samt gjort ett par allsvenska matcher för MoDo. Den här hösten har 27-åringen varit klubblös.

– Vi får in en högerfattad forward som redan har erfarenhet från ligan. Han kan både spela fram och göra mål, och han har kvaliteter för att användas på båda sidor i powerplay. En spelare som är användbar i många olika situationer, säger Emil Georgsson.

Kontraktet är skrivet över säsongen 25/26.

Source: William Eriksson @ Elite Prospects